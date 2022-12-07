官員議員法官等同步默哀 李家超：履行江澤民宏志

香港政府、立法會和司法機構等昨安排直播北京舉行的江澤民追悼大會，行政長官李家超聯同各主要官員、行政會議成員、政策局及部門首長等一同收看直播，並與大會同步默哀。李家超在社交專頁表示，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，其逝世對國家是不可估量的損失。

李家超指，要履行江澤民的宏志，他和港府將繼續全力以赴全面準確貫徹落實「一國兩制」原則，確保香港長期繁榮穩定，為實現中華民族偉大復興作出貢獻，在中國特色社會主義道路上不斷譜寫國家事業發展新篇章。

