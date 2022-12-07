官員議員法官等同步默哀 李家超：履行江澤民宏志

香港政府、立法會和司法機構等昨安排直播北京舉行的江澤民追悼大會，行政長官李家超聯同各主要官員、行政會議成員、政策局及部門首長等一同收看直播，並與大會同步默哀。李家超在社交專頁表示，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，其逝世對國家是不可估量的損失。
李家超指，要履行江澤民的宏志，他和港府將繼續全力以赴全面準確貫徹落實「一國兩制」原則，確保香港長期繁榮穩定，為實現中華民族偉大復興作出貢獻，在中國特色社會主義道路上不斷譜寫國家事業發展新篇章。
司法機構在終審法院安排直播追悼大會，終審法院首席法官張舉能和3名終審法院常任法官、多名高等法院法官等出席和參與默哀，法院聆訊在默哀完畢後恢復。立法會主席梁君彥帶領一眾議員，在立法會綜合大樓地下大堂默哀並收看追悼大會直播。
本港中小學和幼稚園下半旗致哀，有學校按教育局建議，安排師生收看悼念大會；部分大專院校如科技大學、教育大學等舉行悼念儀式，校董會成員、師生等出席。金銀業貿易場昨在默哀期間暫停交易3分鐘；港交所沒有暫停交易，但屏幕在默哀期間改為顯示「懷念前國家主席江澤民」字句。不少市民到社區中心觀看追悼大會直播，有市民在商場轉播追悼大會時駐足悼念。本港船隻在默哀時亦鳴笛3分鐘。