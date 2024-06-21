官籲早申請續享兩元乘車 11萬長者未換樂悠咭

二元乘車優惠由今年8月25日起，年滿60歲以上人士必須使用樂悠咭方可受惠。政府下周一起在全港開辦8間服務中心，方便有需要人士盡快遞交申請或補交申請資料。當局指，全港仍有約8%合資格人士未申請換樂悠咭，由於換卡過程需時約1個月，呼籲有關市民盡早申請。 俗稱二元優惠計劃的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，8月25日開始只接受60歲或以上香港居民以樂悠咭享用優惠，現有不記名長者八達通和一般個人八達通將不再適用。

勞工及福利局副局長何啟明昨在一個電台節目稱，現時全港仍有約11萬名年滿65歲人士未申請樂悠咭，佔整體約8%，大部分為80歲或以上長者。他又指，當中有約4萬人居於安老院舍、有6,000多人屬60歲或以上殘疾人士，當局會派員到院舍跟進、以現有網絡接觸及提醒他們。 何啟明表示，換樂悠咭一般需時1個月，希望市民能夠盡快處理，否則屆時無法享用優惠「蝕底嗰個係老友記」、「唔好到嘟唔到，發憫憎就趕唔切㗎喇。」 下周起增8服務中心助申請 政府下周一(24日)起至8月31日增設8間臨時申請服務中心，逢周一至五朝九晚八、周六上午9時至下午1時開放，過程只需要帶同個人相片和填寫簡單資料，毋須預約。