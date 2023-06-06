官：沒理由排除真誠新聞調查 蔡玉玲查冊案終極上訴得直

港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲查冊案，終審法院昨頒下終極裁決，指表格的「其他有關交通及運輸的事宜」必須被理解為涵蓋任何其他與交通或運輸事宜有關的事務，沒有明確理由把真誠的新聞調查排除在外，判她上訴得直，撤銷定罪及刑罰。蔡玉玲認為裁決對所有記者及業界均是喜訊，記協和新聞行政人員協會亦歡迎裁決，政府指會按裁決檢視相關程序。

蔡玉玲製作《鏗鏘集》「7.21元朗黑夜」專題報道時，透過車輛查冊追查當日誰用車輛運送武器及進行據稱的犯罪活動，及後被裁定兩項虛假陳述罪成，是首名因查冊被定罪的記者。她不服定罪上訴遭高等法院駁回後，再上訴至終審法院，昨被判上訴得直。

終院判詞指，政府的查冊申請表格用字不清晰，或令蔡玉玲誠實地誤信新聞工作符合「其他有關交通及運輸事項」用途。判詞續指出，蔡玉玲所選的「其他有關交通及運輸的事宜」必須理解為涵蓋任何其他與交通或運輸有關事務，沒理由排除真誠的新聞調查在外，故其申請查冊的陳述不是虛假。

稱對記者業界屬喜訊

蔡玉玲獲勝後表示感到開心及欣喜，認為終院裁決對所有記者及業界均是喜訊，判詞很好地演繹言論自由及新聞自由受憲法保障，強調資訊流通對社會健全發展必不可少。她續說，「呢幾年我哋發現好多嘢無聲無息哋消失咗或唔見咗」，惟心中信念始終難被取走，認為過去幾年的堅持有意義。她又期望業界，不要因今次案件而被嚇怕，影響新聞調查報道。

記協和新聞行政人員協會均歡迎蔡玉玲案上訴得直。記協認為蔡玉玲鍥而不捨上訴，捍衛業界本應擁有的查冊空間的勇氣值得由衷敬佩，又說車牌查冊被裁定虛假陳述罪成，對偵查報道構成重大阻礙。記協促請政府尊重新聞工作者的工作，確保公眾知情權和新聞自由。新聞行政人員協會則指，新聞工作者就涉及公眾利益的社會事件進行偵查報道乃職責所在，促請當局理順新聞界查冊方式和制定指引。

陳朗昇：不能排除政府修例阻記者查冊

記協主席陳朗昇向本報稱，終院判詞確立新聞自由在法律的地位，惟不能排除政府會修改法例排除記者查冊，「無人阻到他(政府)，希望政府能尊重裁判，確立新聞自由的地位。」就公司和土地查冊用途聲明亦沒有「新聞用途」選項，他期望政府可與業界商討可行做法。

香港電台節目製作人員工會亦歡迎裁決，形容裁決為應有之義、還蔡玉玲和《鏗鏘集》時任團隊遲來的公道。政務司長陳國基昨回應事件稱，相關部門會因應判決內容檢視相關程序，重申特區政府非常尊重法治，一定會依法辦事。