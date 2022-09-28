官︰被告財政壓力令雙親絕望 逆子協助教唆父母自殺囚5年半

43歲男子沉迷賭博及揮霍無度，欠下巨額債務，父母雖賣樓協助還債，之後仍因飽受追債滋擾，一家三口決定跳樓自殺，但父親墮樓前遺言致被告放棄尋死，被告在高院承認協助自殺兩罪。法官陳仲衡指，被告導致父母決意自殺，在求情信未有提及為兩人哀傷難過，令人心寒，判被告監禁5年半。

陳官判刑時指，本案與安樂死事件不同，三人有自殺協議。被告事前一日和父母前往山頂共度最後晚餐，並幫助他倆爬上天台圍牆，是鼓勵自殺。被告財政壓力令父母置於絕望，又沒有做任何事去阻止父母結束生命，更諷刺的是父親的遺言拯救被告一命。

陳官續指，父母非因健康欠佳求死，而是對債務感到絕望才決心尋死，但被告在求情信未有提及為兩人哀傷難過，表現冷漠平和，令人心寒。但陳官指不會視此為加刑因素，考慮到被告認罪，沒有案底，作出有關判刑。

案情指，案發時任職公司司機的被告劉嘉維，與父親劉紹斌(73歲)和母親許趣芳(66歲)同住。被告近9年來沉迷賭博及揮霍無度，欠債約50萬元，亦曾向前僱主借貸180萬元，父母出售自住物業協助還債，自去年初再受追債滋擾。事發前兩日，父母說與其痛苦地還款度日，寧願結束生命及提議自殺，三人同意。被告與雙親於案發凌晨到住所天台，協助父母站到天台邊緣。根據案情提及，被告引述母親赴死後，父親說「我哋兩個跳就得㗎啦，你好好地留返喺到，你壓力會細好多」，勸被告活下去，被告最終放棄自殺。