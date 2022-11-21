宣布不參選人大常委　譚耀宗拒評林鄭傳接任

「港區人大代表選舉」下月15日舉行，選舉會議第一次全體會議今早(21日) 先在灣仔會展舉辦，並表決19人的主席團名單，名單中出現全國人大常委譚耀宗，按慣例主席團成員不會競逐人大代表，換言之譚耀宗不會連任全國人大代表。譚耀宗見傳媒時亦承認自己不會參選，原因是他年紀不輕。被問到外界有傳前特首林鄭月娥或會接任全國人大常委工作，他拒絕評論不同人選，強調「公道自在人心」，無特別公開需要表達這方面意見。

稱屬「自己決定」 7月已作出

現年72歲的譚耀宗指，不會參選人大選舉，原因是自己年紀不輕，人大代表工作可以由其他更適合人士擔任，他強調是「自己決定」，在7月時已經作出，並向中央反應，中央亦表示尊重。他坦言，過去5年「學咗好多嘢」，當中有機會參與人大常委會涉港的工作，包括制訂《港區國安法》和完善選舉制度，感覺「好有意思」，今後會繼續關心國家發展，建言獻策，為香港社會服務，他形容自己的工作「好光榮」和「無遺憾」。

指被美國制裁是 光榮

被問到任內遭美國制裁，會否向美方要求撤銷制裁，譚耀宗回應指，美國的制裁是霸凌主義的無意義行徑，他是絕對反對，認為相關制裁證明他做的事是正確的，任務是光榮的。

對於有傳前特首林鄭月娥是下任人大常委人選，譚耀宗稱不想亦無需要評論不同的人士，強調「公道自在人心」，他無需要表達這方面意見，又說不會回應有關林鄭月娥的待遇是否不及以往特首的假設性問題。

而前特首林鄭月娥就未有包括於主席團名單內。