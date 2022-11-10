宣誓聲明簽「天日昭昭」被提早退休 環保署前督察申覆核許可被拒 上訴再遭駁回

任職公務員逾30年的環保署高級環境保護督察，去年3度向署方交回公務員宣誓聲明書時，均在簽署欄上簽署「天日昭昭」四字，去年4月遭即時停職及下令提早退休。他質疑當局決定違憲，申請司法覆核許可但被拒，其後再上訴。上訴庭法官區慶祥及周家明今日 (10日) 頒下判決，認為上訴人所有理據均沒有可取之處，駁回上訴，頒令上訴人須付訟費。

申請人為在政府任職逾30年的環保署前高級督察胡德仁，答辯人為公務員事務局局長。

上訴庭：局長已將所有指控上訴人的資料交予上訴人

判詞指，上訴人稱原審法官高浩文，錯誤地沒有考慮公務員事務局局長，未能披露上訴人要求所有的資料，局長下令他提早退休的做法有異於一般情況、沒有提供充份理由指控上訴人沒簽妥聲明等等；上訴庭表示，上訴人未能說出有哪些資訊，是與其被下令他提早退休的決定相關，而局方沒有披露。上訴庭指，對局長來說，最重要需決定的事實，就是上訴人是否有簽妥及在限期前交回聲明，而局長發現上訴人在沒有合理辯解下，沒有簽妥聲明。上訴庭認為，局長已將所有指控上訴人的資料交予上訴人，而上訴人從一開始已清楚其被指控沒簽妥聲明的相關資料。

上訴庭又指，局方已將指控上訴人沒簽妥聲明的理由，詳列在給予上訴人的信中，上訴人不可能對局方提出的理由有疑問。上訴庭認為，上訴人所有上訴理據均沒有可取之處，駁回上訴，頒令上訴人須付訟費。上訴庭亦提到，上訴人的入稟狀及誓詞書均以「天日昭昭」簽署，法庭認為該兩份文件均沒有妥善簽署，但無礙是次上訴的考慮。