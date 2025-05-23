家姐細佬擴大生活區 鍛煉身手 大熊貓展館月底進場毋須取籌

下周探望港產大熊貓雙胞胎再無「隔閡」！配合大熊貓家姐、細佬急速成長，海洋公園表示，將擴大龍鳳胎與媽媽盈盈生活空間，下周二起(27日)遊人可在沒有「玻璃窗」阻隔下，欣賞家姐和細佬在多變的山坡及更高的樹學習攀爬的可愛情況。另外，「大熊貓之旅」展館同日起進場毋須取籌，亦會取消流水式參觀安排。

大熊貓龍鳳胎寶寶與媽媽盈盈繼續在「大熊貓之旅」與市民見面，但由下周二起會「移居」鄰近展館入口處、沒有玻璃窗的高地區域，擴大三母子生活空間。訪客可多角度，無玻璃阻隔下認識更多大熊貓的自然行為，一睹兩姊弟矯健的身手。海洋公園昨表示，兩隻大熊貓寶寶的體能正在穩健發展，愈來愈喜愛探索四周、挑戰自己；家姐和細佬均體重超過21公斤，暫時仍以母乳或奶粉餵哺，近期開始模仿媽媽嘗試咬竹葉，但未成功進食。