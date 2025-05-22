家姐細佬「進佔」新區域 大熊貓之旅展館月底進場無需取籌

大家睇港產大熊貓雙胞胎唔使再隔住玻璃！海洋公園今日(22日)表示，為配合「家姐」、「細佬」的急速成長，把鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域，一併開放予盈盈和寶寶使用。屆時家姐、細佬在媽媽盈盈和專業熊貓護理團隊的悉心引導下學習攀爬多變的山坡及更高的樹木！

海洋公園表示，兩隻大熊貓寶寶的體能正在穩健發展，越來越喜愛探索四周、挑戰自己；其中家姐體重超過21公斤， 暫時仍以母乳或奶粉餵哺，近期開始模仿媽媽嘗試很咬竹葉，但未成功進食；至於細佬亦同樣超過21公斤，外形偏圓潤，亦開始模仿媽媽嘗試很咬竹葉，但未成功進食。 園方將於5月27日起擴大大熊貓龍鳳胎寶寶與媽媽盈盈之「同框」生活空間，鄰近「大熊貓之旅」入口處、沒有玻璃窗的高地區域，一併開放予盈盈和寶寶使用。訪客可多角度，無玻璃阻隔地認識更多大熊貓的自然行為，一睹兩姊弟矯健的身手。

同步感受成長經歷 海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示，伸延的棲息地提供更豐富的活動空間讓家姐、細佬釋放無窮精力和好奇心，並進一步鍛鍊各種生活技能；希望今次護理設施隨龍鳳胎成長而「升級」，能讓公眾更容易同步感受大熊貓們的成長經歷。 至於牠們原本生活的展館中間區域，祝效忠透露會成為家姐細佬的遊戲室，團隊將在那裡設置更多種類的環境豐容物，為寶寶提供更多身體、感官和認知刺激。 進場無需取籌 另外，為進一步提升訪客欣賞大熊貓的體驗，由5月27日起，訪客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊而無需預先領取時間票。同時館內的流水式參觀安排亦會取消，遊人可自由選擇逗留時長。