家屬質疑涉醫療失誤 七旬翁聖保祿換心瓣兩日亡

71歲陳先生上月17日到聖保祿醫院接受更換心瓣手術，死者兒子引述主診心臟科醫生術後稱，手術途中曾出現「小枝節」，包括術前原先決定用作傳送心瓣的右腳大動脈轉為左腳、手術期間左腳大動脈兩條血管流血不止，需要作導管支撐手術而封鎖兩條血管。他續稱，術前醫生指父親接受手術後要入住深切治療部48小時，但手術後翌日父親已從深切治療部轉到普通病房。

一名七旬病人在聖保祿醫院接受更換心瓣手術後，不足48小時內死亡，其家屬質疑院方失誤，並指手術後頻頻出現疏忽而導致悲劇。協助家屬召開記者會的立法會議員鄧家彪對事件表示惋惜，希望院方能在14日內就事件與家屬會面。

手術期間右下腹曾放醫療器械止血

死者兒子續說，父親轉房後右下腹出現劇痛，醫生檢查3次後均表示屬正常術後反應，惟該部位同日晚上進一步腫脹，其後更陷入半昏迷狀態、左腳沒有血色，院方隨即進行急救和進行電腦斷層掃描。他引述當時醫生指，父親心臟曾經停頓3至4分鐘，同時確認和首次透露換心瓣手術期間，曾在右下腹放置一個類似「酒塞」的醫療器械止血，其後因在體內脫落引致劇痛。

父親右下腹之後持續流血，院方在術後第二日凌晨再次進行導管支撐手術，並指當時手術成功，惜情況其後未如理想，搶救後延至早上6時許不治，同時改稱心臟停頓時間實為8分鐘。死者遺孀批評院方未有在日間檢查時詳細診斷，又已按醫務委員會及衛生署機制投訴，亦曾與院方會面並了解事件，獲回覆指需時4星期徵詢法律意見及進行調查。