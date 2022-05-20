家庭幸福指數尋底 遜2019年 疫情打擊收入「貧者愈貧」

疫情兩年，生活、工作或學業、社交均受到影響。香港家庭福利會公布2022年「香港家庭幸福指數」，指數為6.1分，較2019年6.31分下跌0.21分，其中屬「較差」組別顯著增加至近兩成，比2019年增加7百分點。受家福會委託進行今次調查的香港民意研究所總監(研究與實作)黃嘉麗表示，2019年社會氣氛下，幸福感「起點」已處低水平，經歷兩年疫情可謂「低處未算低」，形容指數顯著下跌，而家庭收入影響幸福感，幸福感亦有「貧者愈貧」現象。

家庭幸福指數10分滿分，愈高分即愈幸福，並以分數劃分家庭幸福組別，低於5分為「較差」、5至6分屬「偏低」、6至7.5分為「一般」，7.5分或以上則屬「較好」。家福會指今次調查總整評分6.1分，屬「一般」水平的低端。屬「一般」組別的家庭在2019年佔一半，今次調查減至43%，同時屬較差組別則增加7百分點、至19%。

分析6個指標範疇，「社會連繫」及「社會資源」跌幅最大，分別從2019年的4.12分和5.27分下跌至及3.26分及4.8分，致總分下跌更多。生活平衡是唯一得分上升範疇，黃嘉麗笑言未知是否與受訪者疫情期間在家工作有關。