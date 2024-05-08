熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-05-08 19:55:07

家庭幸福指數跌至6.06分 家福會：年老獨自照顧者壓力大惹關注

分享：
(左起) 高級經理張詠珊、家福會總幹事周淑琼、研究員霍康廷

(左起) 高級經理張詠珊、家福會總幹事周淑琼、研究員霍康廷(香港家福會圖片)

香港家庭福利會今日(8日)公布「香港家庭幸福指數」2024調查，由2019年的6.31分連續下跌至今年6.06分，屬「一般」水平，今年得分較2022年的6.10分下跌0.04分；另外，家庭幸福指數中的「家庭健康」得分，亦由2022年7.07分明顯下跌至今年6.74分，而「社會連繫」得分最低為3.34分。

有照顧者因家人移民壓力加劇


家福會今年1月以隨機抽樣方式調查，透過固網及手提電話訪問，邀請2014名18歲或以上與家人同住的香港居民回答問卷，內容包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會聯繫、社會資源及生活平衡六大範疇，並研究有照顧者家庭的幸福狀况。調查發現，約39.1%受訪者家中有照顧者，而有照顧者家庭的幸福指數為5.81分，較家中沒有照顧者的6.24分低。而且，在過去3年中，約一成受訪者的家中有照顧者移居海外，當中近五成照顧者表示照顧壓力因而增加。

本港約有26萬「年老獨自照顧者」

調查指出，有多於一位照顧者共同照顧的家庭，家庭幸福水平較獨自照顧者為高，相信這反映有家人的支援及分擔照顧責任，讓照顧者能夠有放鬆休息的私人時間，他們的照顧壓力亦會相對少。結果反映，「年長獨自照顧者」情況需要關注。家福會高級經理張詠珊表示，根據是次調查的數據，推算本港約有26萬「年老獨自照顧者」，強調隨着人口老化問題加劇，建議政府應加派資源為他們提供相應服務，又試舉例可利用大數據分析協助識別及連繫隱閉照顧者、增設外展服務隊及透過關愛隊主動接觸照顧者等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受