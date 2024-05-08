家庭幸福指數跌至6.06分 家福會：年老獨自照顧者壓力大惹關注

香港家庭福利會今日(8日)公布「香港家庭幸福指數」2024調查，由2019年的6.31分連續下跌至今年6.06分，屬「一般」水平，今年得分較2022年的6.10分下跌0.04分；另外，家庭幸福指數中的「家庭健康」得分，亦由2022年7.07分明顯下跌至今年6.74分，而「社會連繫」得分最低為3.34分。

有照顧者因家人移民壓力加劇



家福會今年1月以隨機抽樣方式調查，透過固網及手提電話訪問，邀請2014名18歲或以上與家人同住的香港居民回答問卷，內容包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會聯繫、社會資源及生活平衡六大範疇，並研究有照顧者家庭的幸福狀况。調查發現，約39.1%受訪者家中有照顧者，而有照顧者家庭的幸福指數為5.81分，較家中沒有照顧者的6.24分低。而且，在過去3年中，約一成受訪者的家中有照顧者移居海外，當中近五成照顧者表示照顧壓力因而增加。