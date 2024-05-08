家庭幸福指數跌至6.06分 家福會：年老獨自照顧者壓力大惹關注

香港家庭福利會今日(8日)公布「香港家庭幸福指數」2024調查，由2019年的6.31分連續下跌至今年6.06分，屬「一般」水平，今年得分較2022年的6.10分下跌0.04分；另外，家庭幸福指數中的「家庭健康」得分，亦由2022年7.07分明顯下跌至今年6.74分，而「社會連繫」得分最低為3.34分。
有照顧者因家人移民壓力加劇
家福會今年1月以隨機抽樣方式調查，透過固網及手提電話訪問，邀請2014名18歲或以上與家人同住的香港居民回答問卷，內容包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會聯繫、社會資源及生活平衡六大範疇，並研究有照顧者家庭的幸福狀况。調查發現，約39.1%受訪者家中有照顧者，而有照顧者家庭的幸福指數為5.81分，較家中沒有照顧者的6.24分低。而且，在過去3年中，約一成受訪者的家中有照顧者移居海外，當中近五成照顧者表示照顧壓力因而增加。
本港約有26萬「年老獨自照顧者」
調查指出，有多於一位照顧者共同照顧的家庭，家庭幸福水平較獨自照顧者為高，相信這反映有家人的支援及分擔照顧責任，讓照顧者能夠有放鬆休息的私人時間，他們的照顧壓力亦會相對少。結果反映，「年長獨自照顧者」情況需要關注。家福會高級經理張詠珊表示，根據是次調查的數據，推算本港約有26萬「年老獨自照顧者」，強調隨着人口老化問題加劇，建議政府應加派資源為他們提供相應服務，又試舉例可利用大數據分析協助識別及連繫隱閉照顧者、增設外展服務隊及透過關愛隊主動接觸照顧者等。