家庭幸福指數遜2019年 疫情打擊收入「貧者愈貧」

香港家庭福利會公布2022年「香港家庭幸福指數」，指數為6.1分，較2019年6.31分下跌0.21分，其中屬「較差」組別顯著增加至近兩成，比2019年增加7%。受家福會委托進行今次調查的香港民意研究所總監(研究與實作)黃嘉麗表示，2019年社會氣氛下，幸福感「起點」已低，但經歷兩年疫情「低處未算低」，形容指數顯著下跌，而家庭收入影響幸福感，幸福感亦有「貧者愈貧」現象。

家庭幸福指數10分滿分，5分以下屬「較差」愈高分即愈幸福，家福會指今次調查6.1分屬「一般」水平的低端。屬一般組別的家庭2019年佔一半，今次調查跌至43%，同時屬較差組別則增加7%。

貧窮線以下家庭幸福感跌幅較大

分析6個指標範疇，「社會連繫」及「社會資源」下跌幅度最大導致總分下跌，彭嘉麗解釋疫情致「限聚」、停課、在家工作、無法得到社區協助等，導致有關範疇得分下跌。資源尤其影響家庭幸福感，五成受訪者表示，疫情令收入減少，貧窮線以下家庭比以上家庭，幸福感跌幅較大。其中收入少於3萬元家庭之間關係傾向變差，特別是1萬元至1.49萬元組別。

家福會高級經理張詠珊表示，疫情故然影響家庭幸福感，在第五波疫情更反映有需要時得到親朋戚友、鄰居、團體或政府幫助十分重要，冀當局結集更多元支援網絡，加強官商民互動、納提升家庭幸福指數為施政目標。