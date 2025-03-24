家庭醫學學院料改收費緩急症壓力 盼更多私家醫生晚上應診

劉浩濂在線上記者會表示，學院相信收費改革並非要削減醫療服務，而是要把資源更好地照顧真正有需要病人。政府近年推出的《基層醫療健康藍圖》提倡一人一家庭醫生概念，他認為家庭醫生應教育病人區分急症與非急症情況，鼓勵病人在非緊急情況下使用基層醫療服務，同時應教導病人自我健康管理，減少依賴急症室及專科門診等。

近年劉浩濂曾以自選兼職醫生形式到公立醫院急症室工作，他指出很多時候病人都不知道急症室的真正用途，很多時病情都很輕微，甚至只是為取得病假紙而求診，直言這類病人的確影響分秒必爭的急症室運作，又稱學院希望可以有更多私家醫生在晚上應診，方便更多病人。

理順醫療服務助放射科醫生專業培訓

另外，香港放射科醫學院回應公營醫療收費檢討稱，公營系統改進可理順醫療服務，有助放射科醫生可專注維持高度專業和倫理標準，對專業培訓有正面影響。醫學院又認為，現有不少放射學檢查已因更新的臨床證據而變得沒有需要，例如最新臨床證據已指示並非每名頭痛患者都需要進行影像檢查。醫學院鼓勵適當運用具科研實證的臨床指引，確保患者得到適當的臨床轉介及分流，實現及時、可及和公平的影像檢查。