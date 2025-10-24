家庭醫學門診優先群組試行計劃11.4推出　4類群組可優先預約

收費按家庭醫學門診安排

屬優先群組的人土可透過醫健通手機應用程式或親身到地區康健中心/地區康健站，在同時登記成為會員和家庭醫學門診優先群組成員後，即可參與試行計劃，優先預約家庭醫學門診偶發性疾病診症服務。進行預約時，已登記人士可先通過醫健通手機應用程式的預約系統，揀選所屬優先群組組別，系統會連接至「HA Go」手機應用程式預約，過程無需重新輸人個人資料。系統會因有關人士優先群組資格，優先分配預約名額，診症收費則按家庭醫學門診安排。