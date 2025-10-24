家庭醫學門診優先群組試行計劃11.4推出　4類群組可優先預約

醫務衛生局轄下基層醫療署公布下月4日起於醫管局家庭醫學門診服務推出「家庭醫學門診優先群組試行計劃」，讓需要使用公營基層醫療服務的特定弱勢社群群組可優先預約家庭醫學門診服務。
為照顧弱勢社群的求診需要，醫管局將推出試行計劃，為優先群組設立家庭醫學門診預約專籌並適當調配預約名額予優先群組。優先群組包括綜台社會保障援助計劃受助人、75歲或以上的長者生活津貼受惠人、長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人，以及在職家庭津貼受惠人。
收費按家庭醫學門診安排
屬優先群組的人土可透過醫健通手機應用程式或親身到地區康健中心/地區康健站，在同時登記成為會員和家庭醫學門診優先群組成員後，即可參與試行計劃，優先預約家庭醫學門診偶發性疾病診症服務。進行預約時，已登記人士可先通過醫健通手機應用程式的預約系統，揀選所屬優先群組組別，系統會連接至「HA Go」手機應用程式預約，過程無需重新輸人個人資料。系統會因有關人士優先群組資格，優先分配預約名額，診症收費則按家庭醫學門診安排。
參與試行計劃的人土亦可參加康健中心的活動，政府已在2022年年底於全港各區設立康健中心，每間康健中心也會設立數個附屬中心/服務點，詳情請參閱康健中心網站。