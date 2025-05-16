家庭開心指數連跌3年 今見回升 增強溝通提升幸福感

每年5月15日是國際家庭日，盼促進家庭的和睦、幸福和進步。和富社會企業「香港開心D」昨公布最新「家庭開心指數」，在連續下跌3年後初見回升至6.91分，惟指數低於疫情前水平，甚至未恢復到2021年疫情時。而低家庭資源、缺乏溝通，以及需照顧6至12歲小孩的家庭組別，開心指數較低。

「家庭開心指數」由「香港開心D」主辦，東華學院護理學院進行，於3月5至26日收集了1,117份有效問卷。本年度家庭開心指數為6.91分(10分滿分)，逆轉過去3年連續下跌情況，惟指數仍較2021年的7.26及2022年的6.98低。三分一受訪者指數為6分或以下，屬一般甚或偏低水平。