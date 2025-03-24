家族辦公室｜許正宇：年底前可望引入逾200間來港　料超額達標

財經事務及庫務局局長許正宇相信，今年底前可望引入逾200間家族辦公室來港，超額完成2022年施政報告提出的目標。

許正宇接受《信報》專訪時表示，投資推廣署至今已協助逾160間家辦在香港設立或擴展業務，另有近150間正準備或已決定在港設立或擴展業務。

海峽兩岸佔落戶家辦逾8成

他提到，來自海峽兩岸的家辦佔已落戶家辦逾8成，佔正準備落戶家辦逾一半；其餘則來自亞太地區、歐洲、美洲和大洋洲。他指，數據只計經投資推廣署協助的家辦，實際數字可能更多。