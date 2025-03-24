家族辦公室｜許正宇：年底前可望引入逾200間來港　料超額達標

財經事務及庫務局局長許正宇相信，今年底前可望引入逾200間家族辦公室來港，超額完成2022年施政報告提出的目標。
許正宇接受《信報》專訪時表示，投資推廣署至今已協助逾160間家辦在香港設立或擴展業務，另有近150間正準備或已決定在港設立或擴展業務。
海峽兩岸佔落戶家辦逾8成
他提到，來自海峽兩岸的家辦佔已落戶家辦逾8成，佔正準備落戶家辦逾一半；其餘則來自亞太地區、歐洲、美洲和大洋洲。他指，數據只計經投資推廣署協助的家辦，實際數字可能更多。
他表示，逾160間已落戶香港的家辦，約四分之一與過去兩屆「裕澤香江」高峰論壇直接有關。論壇將於本周三舉辦第3屆，並計劃成為年度盛事。
提到外部環境不確定性，包括美國總統特朗普的政策，許正宇表示，當政策環境不太確定時，會「睇定先」，同時亦有分散風險的需求，家辦繼續為持有的財富增值保值，認為對本港反而是機遇。他形容香港猶如「定海神針」，提供穩定、可持續、可預見的政策及營商環境。
另外，政府已向立法會提交條例草案，引入公司遷冊機制。許正宇說，現時已接近完成法案委員會工作，預計上半年可以完成立法程序，希望今年有企業遷冊到香港。他透露，很多企業私下向他表示有興趣會用機制，當中包括部分保險公司。
原文刊登於 香港電台