家有初生計劃通過 輪公屋快一年 綠置居麗玥苑近2400伙首季售

長沙灣綠置居麗玥苑將於今年首季推售，房委會資助房屋小組昨通過銷售安排，麗玥苑涉2,359伙，面積介乎280至646平方呎，售價介乎154萬至461萬元，將於今年首季接受申請，但今期綠置居未提供「家有初生優先選樓計劃」。至於今期重售的綠置居仍有逾170個細單位，房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，單身人士亦有住屋需求，有關單位仍有吸引力。

房委會資助房屋小組昨通過長沙灣綠置居麗玥苑的銷售安排，今年首季以市價五二折推出的「綠置居2023」2,537伙，包括長沙灣麗玥苑2,359伙及重售的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑共178伙。麗玥苑單位面積介乎280至646平方呎，售價為154萬至461萬元，將於今年首一季接受申請，次季攪珠，第三至第四季揀樓。