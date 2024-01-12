家有初生計劃通過 輪公屋快一年 綠置居麗玥苑近2400伙首季售

長沙灣綠置居麗玥苑將於今年首季推售，房委會資助房屋小組昨通過銷售安排，麗玥苑涉2,359伙，面積介乎280至646平方呎，售價介乎154萬至461萬元，將於今年首季接受申請，但今期綠置居未提供「家有初生優先選樓計劃」。至於今期重售的綠置居仍有逾170個細單位，房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，單身人士亦有住屋需求，有關單位仍有吸引力。
房委會資助房屋小組昨通過長沙灣綠置居麗玥苑的銷售安排，今年首季以市價五二折推出的「綠置居2023」2,537伙，包括長沙灣麗玥苑2,359伙及重售的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑共178伙。麗玥苑單位面積介乎280至646平方呎，售價為154萬至461萬元，將於今年首一季接受申請，次季攪珠，第三至第四季揀樓。
房委會料細單位較原價高仍具吸引力
小組主席黃碧如表示，為配合《施政報告》提出2027年起資助出售房屋單位面積不少於26平方米的要求，麗玥苑單位組合免除了最細的A型單位，並加入E型大單位，亦是吸取過去綠置居申請者傾向購買大單位及位置較好的項目的經驗。不過，今期重售的逾170伙細單位中，高宏苑及錦柏苑按五二折計價，較原初推出的四一折定價為高，即使樓價下跌，重售單位呎價仍高出原價約一成。對於細單位較原價高約一成，會否影響單位吸引力，黃碧如表示，除了家庭申請者需要大單位，單身人士亦有住屋需求，而市場預期今年可能減息，加上綠置居有折扣和適當的還款年期及按揭安排，相信仍有一定吸引力。
另外，房委會資助房屋小組亦通過4月1日實施的「家有初生優先配屋計劃」，以及將於下期「居屋2024」銷售實施的「家有初生優先選樓計劃」，前者涵蓋去年10月25日至單位銷售截止時，有1歲或以下子女的申請人，可提早1年上樓，後者則涵蓋在同樣時段有3歲或以下子女的申請人，可獲優先揀樓機會。