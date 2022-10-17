家福會「預設照顧計劃」 助長者未雨綢繆 減遺憾

華人文化避忌談死亡、患病，但避而不談令發生狀況時，家人就善後處理時會「手忙腳亂」。家福會推「預設照顧計劃」安排長者在仍有認知能力時，預先與家人溝通晚期的醫療及個人照顧計劃，減少遺憾和不便。有參與的長者表示，之前常擔心晚期為子女帶來麻煩，又怕維持生命治療的痛苦；計劃則讓他與家人傾談醫療意願和安排遺產承辦，終可放下心頭大石。 香港家庭福利會「預設照顧計劃」讓長者預早規劃晚期照顧，包括醫療取向、財產安排、殯葬喪禮意願、器官捐贈等，亦提供生死教育工作坊和協助圓夢服務。計劃強調自主和溝通，當事人可隨著其身體狀況及處境改變而出修訂，家福會亦會於一年後與參加者檢討。

83歲的陳伯伯有「三高」和關節痛問題，他表示，過往對晚期照顧安排毫無認識，只想「嚟到再算」。但回憶起父親臨終時，他與兄弟姊妹只想維持父親生命，卻未有考慮他的感受。此事令陳伯伯希望自己晚期的醫療意願以「舒服」為先，加上他擁有多個物業，擔心遺產安排會為身在海外的女兒帶來麻煩，故經社工介紹下參與計劃。他形容「預設照顧計劃」是「一條龍服務」，除安排他與子女溝通，又協助處理所有法律事宜，包括找律師和見證人等，令他很安心。 家福會高級經理黃愛球指，有研究發現85.7%人從未聽說過「預設醫療指示」，亦沒有意識到可以選擇臨終前如何獲得照顧。她續指，現時香港為長者計劃晚程的服務不足，長遠須常規化至涵蓋社區中的所有長者，盼政府可主導提供有系統和持續的長者晚程服務。