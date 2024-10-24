家計會推新書教正面性知識 提供知情選擇權 談平常心面對青春期

青少年經歷青春期會面對很多疑惑，家計會推出一本青春期成長指南《成長沒那麼難搞：青春期成長指南》，為青少年以至家長透過輕鬆形式，提供正面和正確的性知識。新書涵蓋男生和女生要面對的生理轉變、心理轉變和如何應對等，例如有性興奮屬正常、如何處理月經，以及網上交友危機和接觸色情資訊等議題。
收錄大量課堂未必涵蓋知識
為新書作顧問的家庭醫生、性治療師兼性教育工作者吳頴英指出，教育青少年包括情緒商數(EQ)和判斷力、自我控制能力等，「性只係其中一環。」她對於青少年缺乏性教育感到難過，認為他們應要有正確價值觀、判斷技巧，並指出充分接受性教育後，他們每個決定前會思考能否負得起責任。
新書以貼近生活角度，解說青少年於青春期會面對的各種形象、困難和煩惱，盼為讀者提供知情選擇權，從而作出對其最好的選擇。家計會教育主任梁祖詠表示，書本目的是讓學生平常心面對、鼓勵家長和照顧者有同理心，又稱收錄大量課堂未必會涵蓋的青春期知識，如大腦和荷爾蒙變化、追星心理、性傾向、性別定型、戀愛等，以及闡述應如何處理月經周期計劃、性慾和自慰等實用內容。
教育主任周卉卉稱，書本有表達何謂青春期適切的態度，直言他們面對性行為有很多考慮因素，如法律責任、社會環境、缺乏拒絕技巧等；一方面想讓讀者知道有性慾很正常，但也不希望會有不健康價值觀，強調內容會以包容角度討論，「唔會話啱與錯。」