家計會推新書教正面性知識 提供知情選擇權 談平常心面對青春期

青少年經歷青春期會面對很多疑惑，家計會推出一本青春期成長指南《成長沒那麼難搞：青春期成長指南》，為青少年以至家長透過輕鬆形式，提供正面和正確的性知識。新書涵蓋男生和女生要面對的生理轉變、心理轉變和如何應對等，例如有性興奮屬正常、如何處理月經，以及網上交友危機和接觸色情資訊等議題。

收錄大量課堂未必涵蓋知識

為新書作顧問的家庭醫生、性治療師兼性教育工作者吳頴英指出，教育青少年包括情緒商數(EQ)和判斷力、自我控制能力等，「性只係其中一環。」她對於青少年缺乏性教育感到難過，認為他們應要有正確價值觀、判斷技巧，並指出充分接受性教育後，他們每個決定前會思考能否負得起責任。