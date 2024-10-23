家計會推新書教正面性知識　教知情選擇權談青春期性慾月經自慰等

青少年經歷青春期會面對很多疑惑，家計會推出一本青春期成長指南，為青少年以致家長透過輕鬆形式，提供正面和正確的性知識。新書涵蓋男生和女生要面對的生理轉變、心理轉變和如何應對等，例如有性興奮屬正常、如何處理月經，以及網上交友危機和接觸色情資訊等議題。負責作指南顧問的性治療師兼性教育工作者指出，教育青少年包括情緒商數(EQ)和判斷力、自我控制能力等，「性只係其中一環。」 收錄課堂未涵青春期知識 家計會推出青春期性教育新書《成長沒那麼難搞：青春期成長指南》，以貼近生活的角度解說青少年於青春期會面對的各種形象、困難和煩惱，盼為讀者提供知情選擇權，從而作出對其最好的選擇，不希望他們會任意做任何事。 家計會教育主任梁祖詠表示，這本書目的是讓學生平常心面對，知道成長路有人同行，同時鼓勵家長和照顧者有同理心，又稱書本收錄大量課堂未必會涵蓋的青春期知識，例如大腦和荷爾蒙變化、追星心理、性傾向、性別定型、戀愛等，以及闡述應如何處理月經周期計劃、性慾和自慰等實用內容。

「學懂行為犯法需找自我出口」 政府早前一份教材舉例透過「打羽毛球」緩解性衝動，引起本港社會甚至海外熱議。另一教育主任周卉卉稱，書本有表達何謂青春期適切的態度，直言青少年面對性行為有很多考慮因素，如法律責任、社會環境、缺乏拒絕技巧等，內容一方面想讓讀者知道有性慾很正常，但也不希望他們會有不健康價值觀，舉例說本港與16歲以下人士發生性行為屬違法，「當知道行為犯法，就要搵一個自我出口或作出合理、合法嘅決定，例如自慰或『打羽毛球』等。」 家計會新書採取實用和工具書形式講解性教育，嘗試以最少篇幅囊括最多內容。周卉卉強調，書本以正面態度看待成長、性慾和社會爭議，所以不同議題的討論也是採取包容角度討論，「唔會話啱與錯，但可以陳述資料、遇到困擾可以點求助等。另一教育主任連明誥補充，書本有章節談及自慰，「相信少啲學校會教自慰解決性衝動」，認為書本可使他們了解到性衝動能有其他方法處理。 有青年將色情資訊「當寶」 本身為家庭醫生的性治療師兼性教育工作者吳頴英指出，近7、8年普遍同業都不時有壯年男士求醫，指多年無法與妻子或同居伴侶發生性行為、「對住佢撻唔着」，惟卻有能力一日或兩日一次以電話接觸色情資訊自慰。她指，這類病人都承認對伴侶沒有性慾、覺得有罪疚感，患有色情資訊引致的勃起功能障礙，即有性慾的目標不是真人。 吳頴英又說，有些病人早於15歲之前已接觸色情資訊，但沒有人教導性教育，「佢哋就當呢啲資訊係寶、性教育指南」，更有一次出席學校講座後，有學生私下上前了解「四仔啲夫婦內容係咪真㗎」。她坦言，對於青少年缺乏性教育感到難過，認為他們應要有正確價值觀、判斷技巧，並指出充分接受性教育後，他們每個決定前會思考能否負得起責任，「教育一個人始終要教EQ同判斷力、自我控制，性只係其中一環。」

另外，一直有為小學至大學和機構提供不同類型性教育活動的家計會，以青春期為主題的活動在疫情前只有小學申請，但疫情後多了中學為初中學生申請，估計與疫情期間窒礙學習與同學互動和處理人際關係。家計會又統計在活動中收集到的青春期階段學生常見性問題，涵蓋生理、戀愛和網絡交友等，可見青春期少年面對生理和心理急速轉變，情緒也會高低起伏。 青春期學生有興趣想知答案的性問題 生理知識 甚麼時候可以長高？

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