家計會預防乳癌宣傳片增手語版　補聽障人士性教育缺口

聽障人士在日常生活中大多依賴手語進行溝通，除面對溝通困難，對於性教育的健康認知與理解亦不足，據政府統計處在2021年的數字顯示，聽覺有困難人士約有15.5萬人。為補聽障人士性教育缺口，家計會最新預防乳癌宣傳片亦新增手語版，讓聽障人士更易於從手語及圖像理解及預防，也新增了解性教育的途徑。

家計會向來均有進行性教育及健康宣傳，包括製作一系列教育影片，家計會執行總監林慧翔表示，該會過去甚少接獲聽障人士主動尋求協助，而與香港聾人協進會聯合進行問卷調查後，發現聽障人士對相關知識較貧乏。她指，期望這次製作手語版宣傳片，能將健康教育資訊傳達他們。

製作手語版宣傳片充滿挑戰

不過，製作一段手語版宣傳片絕非易事，當中歷時六個月時間，今次參與影片的家計會職員兼手語翻譯義工馮佩琪說，每階段均充滿挑戰。從前期撰稿開始，由於影片內涉及多種醫學用詞，但普遍聽障人士學歷水平較低，未必能清晰了解字詞意思，「正如『篩查』呢個字，原來手語入面係冇，但篩查又唔同檢查，所以大家同手語翻譯顧問都研究一輪先可以決定到點解表達。」除此之外，本港手語溝通亦非統一，「好似簡單『乳房』咁，已經有幾個方法去做出嚟，呢啲細位都要慢慢去執。」

製作面對多項挑戰，馮佩琪透露，今次參與影片手語翻譯屬毛遂自薦，全因她一位患癌離世的聽障朋友經歷。馮佩琪說，她朋友正因為缺乏了解及尷尬，最終耽誤治療，求醫時病情已屬晚期；而她身邊其他的聽障朋友對性教育知識亦顯不足，「初時為聽障人士搞活動，只係打算幾個人，最後原來好多人（聽障人士）有興趣，都知道咗佢哋原來以往較少方法接觸（性教育）。」