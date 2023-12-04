熱門搜尋:
周庭 李家超 叱咤2023 菲律賓地震 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-04 08:00:00

家計會預防乳癌宣傳片增手語版　補聽障人士性教育缺口

分享：
家計會預防乳癌宣傳片增手語版，補聽障人士性教育缺口。(葉婧雯攝)

家計會預防乳癌宣傳片增手語版，左至右為手語翻譯員鄧玉珍、香港聾人協進會會長劉麗芳、家計會執行總監林慧翔、家計會職員兼手語翻譯義工馮佩琪。(葉婧雯攝)

聽障人士在日常生活中大多依賴手語進行溝通，除面對溝通困難，對於性教育的健康認知與理解亦不足，據政府統計處在2021年的數字顯示，聽覺有困難人士約有15.5萬人。為補聽障人士性教育缺口，家計會最新預防乳癌宣傳片亦新增手語版，讓聽障人士更易於從手語及圖像理解及預防，也新增了解性教育的途徑。

記者、攝影：葉婧雯

家計會預防乳癌宣傳片增手語版，補聽障人士性教育缺口。(葉婧雯攝)

家計會預防乳癌宣傳片增手語版，補聽障人士性教育缺口。(葉婧雯攝)

家計會向來均有進行性教育及健康宣傳，包括製作一系列教育影片，家計會執行總監林慧翔表示，該會過去甚少接獲聽障人士主動尋求協助，而與香港聾人協進會聯合進行問卷調查後，發現聽障人士對相關知識較貧乏。她指，期望這次製作手語版宣傳片，能將健康教育資訊傳達他們。

製作手語版宣傳片充滿挑戰

不過，製作一段手語版宣傳片絕非易事，當中歷時六個月時間，今次參與影片的家計會職員兼手語翻譯義工馮佩琪說，每階段均充滿挑戰。從前期撰稿開始，由於影片內涉及多種醫學用詞，但普遍聽障人士學歷水平較低，未必能清晰了解字詞意思，「正如『篩查』呢個字，原來手語入面係冇，但篩查又唔同檢查，所以大家同手語翻譯顧問都研究一輪先可以決定到點解表達。」除此之外，本港手語溝通亦非統一，「好似簡單『乳房』咁，已經有幾個方法去做出嚟，呢啲細位都要慢慢去執。」

製作面對多項挑戰，馮佩琪透露，今次參與影片手語翻譯屬毛遂自薦，全因她一位患癌離世的聽障朋友經歷。馮佩琪說，她朋友正因為缺乏了解及尷尬，最終耽誤治療，求醫時病情已屬晚期；而她身邊其他的聽障朋友對性教育知識亦顯不足，「初時為聽障人士搞活動，只係打算幾個人，最後原來好多人（聽障人士）有興趣，都知道咗佢哋原來以往較少方法接觸（性教育）。」

家計會職員兼手語翻譯義工馮佩琪說，製作手語版宣傳片充滿挑戰，圖中她正在示範如何以手語表示「乳房」。(葉婧雯攝) 香港聾人協進會會長劉麗芳相信新宣傳片能解答更多聽障人士的疑問，手語翻譯員鄧玉珍認為影片能作為一個渠道，使聽障人士此了解性教育及預防疾病。(葉婧雯攝)

未來考慮製作有關男士性健康手語版影片

最新推出的兩段影片以「守護乳房健康」作主題，影片內語速及時長均與以往的宣傳片略有分別，亦配上更多動畫。香港聾人協進會會長劉麗芳認為新宣傳片較實用，相信能解答更多聽障人士的疑問。她表示，以往教育影片時間及資訊過長，聽障人士難以吸收，而一般宣傳小冊子亦較多深奧文字，聽障人士未必清楚理解，這次兩段附有的手語宣傳片能解答聽障人士的疑惑。

擔任多年手語翻譯員的鄧玉珍稱，手語宣傳片能夠推廣正確性教育予聽障人士。她表示，過往遇到許多個案，如男士怕尷尬不敢求診，甚至有年輕的女性聽障人士因性教育知識不足，而導致意外懷孕最終流產。鄧玉珍認為，影片正正能作為一個渠道，使聽障人士有機會藉此了解性教育及預防疾病。

是次家計會推出兩條有關預防乳癌的宣傳片，林慧翔指，透過香港聾人協進會協助下，向聽障人士收集意見，發現群組對乳癌知識關注度最高，因此率先製作相關議題，未來亦會考慮製作有關男士性健康的手語版影片，以涵蓋更多人士。

家計會預防乳癌宣傳片增手語版，補聽障人士性教育缺口。(家計會影片) 家計會預防乳癌宣傳片增手語版，補聽障人士性教育缺口。(家計會影片)

家計會性健康教育短片「時刻關注 守護乳房健康 (1)」 （手語版）

Ad Block

家計會性健康教育短片「時刻關注 守護乳房健康 (2)」 （手語版）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受