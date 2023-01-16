家長態度致子女負面情緒 專家倡接納代替說教

兒童負面情緒不僅緣於學業。香港基督教女青年會調查發現，兒童的負面情緒亦與家長態度有關；有家長承認曾用負面的行動或說話去處理孩子情緒，但即使用正面行動或說話去處理，孩子都未必感受到。 香港基督教女青年會於去年6至8月，以問卷訪問1,362對家長及其孩子，兒童年齡由6至13歲。結果顯示，57%受訪兒童表示負面情緒源自「考試測驗壓力」，另外46%表示是「家長責罵自己」，「功課繁重」和「家長要求太多」的比率分別有38%和37%。

非所有兒童接收到父母善意 當家長遇到孩子的情緒問題時，93%家長表示有「聆聽孩子的感受」，但只有55%子女說父母有做，反映並非所有兒童都接收到父母的做法，反而認為父母們並沒有做。另有52%家長認為「批評或教訓」有效處理孩子的情緒，但59%兒童表示聽後感傷心，49%感失落，46%感憤怒及36%不甘心。 至於兒童期望家長處理自己情緒的方法，較多希望聆聽其感受，比率達71%；其次為得到擁抱(59%)、給予抒發的空間(57%)、感被了解(56%)及購買喜歡的食物或玩具(54%)。