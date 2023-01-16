家長態度致子女負面情緒 專家倡接納代替說教

兒童負面情緒不僅緣於學業。香港基督教女青年會調查發現，兒童的負面情緒亦與家長態度有關；有家長承認曾用負面的行動或說話去處理孩子情緒，但即使用正面行動或說話去處理，孩子都未必感受到。
香港基督教女青年會於去年6至8月，以問卷訪問1,362對家長及其孩子，兒童年齡由6至13歲。結果顯示，57%受訪兒童表示負面情緒源自「考試測驗壓力」，另外46%表示是「家長責罵自己」，「功課繁重」和「家長要求太多」的比率分別有38%和37%。
非所有兒童接收到父母善意
當家長遇到孩子的情緒問題時，93%家長表示有「聆聽孩子的感受」，但只有55%子女說父母有做，反映並非所有兒童都接收到父母的做法，反而認為父母們並沒有做。另有52%家長認為「批評或教訓」有效處理孩子的情緒，但59%兒童表示聽後感傷心，49%感失落，46%感憤怒及36%不甘心。
至於兒童期望家長處理自己情緒的方法，較多希望聆聽其感受，比率達71%；其次為得到擁抱(59%)、給予抒發的空間(57%)、感被了解(56%)及購買喜歡的食物或玩具(54%)。
媽媽：曾為女兒溫習不專心開火
小雪媽媽(化名)在女兒二年級時母女關係極差，甚至曾因女兒溫習時極不專心而向對方「開火」，稱：「再這樣下去，你連乞丐都沒有機會做！」她在兩年後跟女兒的一次談話中，才知道原來女兒仍然記著該句話及生她的氣。幸在親友及社工的輔導下，小雪媽媽明白要調節自己對女兒學業的期望，現改為專注培育她的強項游泳，每日亦會跟女兒擁抱，關係十分融洽。
女青總主任(青年及社區服務)郭義聰表示，孩子較記得父母批評及教訓他們，是因為家長就算正面處理孩子情緒，也不會放過藉此教導孩子，他們多採用說教形式，可能不斷重複一些理論，難免令孩子難以感到家長的關心。他建議家長不要急於查問原因，應善用身體接觸，如將孩子擁入懷中，讓孩子感受家長的接納，引導孩子表達感受。
建議語句
- 「我知道你好嬲好唔開心，我想陪多你一陣。」
- 「我知道你嬲緊同發脾氣，我俾啲時間你平復心情先，之後我再聽你講唔開心嘅原因。」
- 「發脾氣會令自己好唔舒服，不如媽媽同你一齊諗下，有咩方法可以令自己無咁激氣？」