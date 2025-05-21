容海恩倡圖書館成「旅遊打卡點」 羅淑佩：太熱鬧都要小心

政府推動「無處不旅遊」，立法會今日大會上討論「公共圖書館的功能和服務」環節，新民黨議員容海恩發言時表示，圖書館「是很好的旅遊地方」，政府會否考慮於旅遊推廣上將圖書館發展成「旅遊打卡點」。文體旅局局長羅淑佩回應，若要作為打卡點，建築外貌必須比較吸引，亦要考慮建築成本，惟亦強調「圖書館畢竟係要安靜閱讀嘅地方，太熱鬧都要小心」。 稱女兒「日日去嗰度玩」 新民黨容海恩發言表示，圖書館仍然有其價值，「亦是很好的旅遊地方」，「我自己啲小朋友都日日去嗰度玩，去睇唔同事物，包括文化活動」，她問當局會否考慮將圖書館作為「旅遊打卡點」。

羅淑佩回應指若說「打卡價值」，她認為中央圖書館「絕對係」，底層亦不時舉辦畫展及書法展等展覽，均具吸引力。不過她認為若圖書館要成為「打卡點」，建築物外部設計一定要比較吸引，在規劃新館時要考慮如何在不加大建築成本下，「用頭腦設計得比較新穎」。惟羅淑佩同時提醒要取得平衡，「圖書館畢竟係要安靜閱讀嘅地方，太熱鬧都要小心」。

過去兩年人流和借閱均上升 提出質詢的金融界議員陳振英關注因數碼化盛行及市民閱讀習慣的改變，近年公共圖書館到訪人次及外借量大幅減少，外國有不少圖書館轉型為社區多元空間，問會否參考。

羅淑佩表示，過去兩年到訪公共圖書館的人次由2023年的2,149萬人次，增至2024年2,383萬人次；實體書籍的借閱量，由2023年的2,875萬項，升至2024年2,897萬項，多媒體資料借閱量則由61.6萬略增至61.7萬。過去兩個財政年度，購置圖書館資料的開支維持約1億元，佔整體圖書館開支約7%。 在規劃新圖書館設施時，康文署會參考內地及海外圖書館的經驗，塑造圖書館為社區聚腳點。因應電子化閱讀越趨普遍，圖書館持續加強採購電子書，使電子書館藏數目由2019年的33萬項增至現時約54萬項，增幅超過60%；使用量由2019年的96萬次大幅增至2024年的232萬次。