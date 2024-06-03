容海恩倡推出人工智能旅遊專員　並設立旅遊大數據平台

政府推行盛事經濟，並在早前公布2024年下半年盛事年表。新民黨立法會議員容海恩今日與旅遊業相關業界代表召開記者會，講述目前正面對的困難和挑戰。她認為當局應趁暑假黃金檔期主動「搶旅客」，建議設立旅遊大數據平台。業界代表則普遍認為盛事間沒有做好串聯，未能吸引旅客在港逗留更長時間。各業界亦各出奇謀，其中飲食業代表建議本港商場可參考澳門「發財巴」，提供專車串聯商場和其他景點，另有零售業界認為當局宜幫助中小企發展電子支付和為小型活動提供宣傳平台。
容海恩表示暑假將至，惟未見政府有吸引旅客的部署，促當局推出措施主動「搶旅客」。她建議，當局收集旅遊大數據，並推出「人工智能旅遊專員」，為旅客提供旅遊路線及行程建議，鼓勵旅客來港「長線遊」，亦可創造全新的打卡點。
政府推動盛事應做好串聯工作
香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，本港酒店業界經營困難，不止要面對人工高、水費增等困難，酒店房需求不大，「我見過有酒店房300、400蚊一晚」。他認為政府推動盛事應做好串聯工作，以增強旅客效益。他以今年3月的香港金融盛事周為例，「旅客去完(金融盛事周)，因藝術三月留喺香港，之後又再睇七人欖球。」他又斥，政府現時未公布任何暑假檔期部署，認為政府應提早與業界分享盛事資訊，「最少兩個季度前講！」香港餐飲聯業協會會長黃家和認同，盛事間須做好串聯，並且不能集中在個別地區舉行，「依家旅客好鍾意去小店。」黃家和建議，本地商場可參考澳門「發財巴」，提供專車串聯商場和其他景點，同時亦可善用長洲、坪洲等發展水上活動，把香港營造為「國際海上活動中心」。
SME Connect中小企研究所主席蕭國煒則指出，當局對小型盛事支援不足，他提到研究所5月份的活動邀請了40個表演團體，惟本港未有平台供小活動推廣。此外，自疫情後政府在新媒體對外宣傳大幅減少，促當局尋找外地KOL宣傳香港。他並提到，本港中小企數碼轉型疲弱，當局的旅客消費券計劃雖推動電子支付發展，但並非全部小店支持電子支付，促當局協助發展。
酒吧業方面，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界有100間酒吧在5月舉行抽獎活動，顧客買滿300元即可獲贈抽獎券，抽取飲品和食物，活動共送出3萬張抽獎券，帶來9百萬生意額。他認為活動非常成功，但商戶亦因而要準備獎品，他希望當局可以支援活動支出或協助業界尋找贊助商，以讓更多酒吧參與，另建議撤銷烈酒稅，以減少7%酒吧營運成本。