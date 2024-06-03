容海恩倡推出人工智能旅遊專員　並設立旅遊大數據平台

政府推行盛事經濟，並在早前公布2024年下半年盛事年表。新民黨立法會議員容海恩今日與旅遊業相關業界代表召開記者會，講述目前正面對的困難和挑戰。她認為當局應趁暑假黃金檔期主動「搶旅客」，建議設立旅遊大數據平台。業界代表則普遍認為盛事間沒有做好串聯，未能吸引旅客在港逗留更長時間。各業界亦各出奇謀，其中飲食業代表建議本港商場可參考澳門「發財巴」，提供專車串聯商場和其他景點，另有零售業界認為當局宜幫助中小企發展電子支付和為小型活動提供宣傳平台。

容海恩表示暑假將至，惟未見政府有吸引旅客的部署，促當局推出措施主動「搶旅客」。她建議，當局收集旅遊大數據，並推出「人工智能旅遊專員」，為旅客提供旅遊路線及行程建議，鼓勵旅客來港「長線遊」，亦可創造全新的打卡點。

政府推動盛事應做好串聯工作

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，本港酒店業界經營困難，不止要面對人工高、水費增等困難，酒店房需求不大，「我見過有酒店房300、400蚊一晚」。他認為政府推動盛事應做好串聯工作，以增強旅客效益。他以今年3月的香港金融盛事周為例，「旅客去完(金融盛事周)，因藝術三月留喺香港，之後又再睇七人欖球。」他又斥，政府現時未公布任何暑假檔期部署，認為政府應提早與業界分享盛事資訊，「最少兩個季度前講！」香港餐飲聯業協會會長黃家和認同，盛事間須做好串聯，並且不能集中在個別地區舉行，「依家旅客好鍾意去小店。」黃家和建議，本地商場可參考澳門「發財巴」，提供專車串聯商場和其他景點，同時亦可善用長洲、坪洲等發展水上活動，把香港營造為「國際海上活動中心」。