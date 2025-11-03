容海恩衡量眾多因素棄連任　直言「前家翁」有影響非關鍵　離婚對袁彌昌不公平

立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。

等女兒年長一些再解釋祖父行為

容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論如何解釋無關係也未必會信。被問到有否考慮過離婚，與袁氏完全撇清關係，她指對丈夫袁彌昌不公平，應該分開來看。她又明言孩子與祖父的交流，一向由袁彌昌處理，自身從不過問，但會等兩人年長一些就會向其解釋祖父行為，目前她們都知道父親家族有不少親戚都在外國生活，而娘家則會很積極處理教養和接送孩子，形容家中分工很重要。