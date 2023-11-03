容許業主申報輕微僭建暫援清拆 甯漢豪︰不等如特赦

甯漢豪昨出席電台時表示，就輕微僭建個案，如允許業主申請登記僭建物，署方將暫不處理，「這些晾衫架、冷氣機支架你向我申報，我會記錄在案，省卻每次有人詢問時，我需要發信勸喻你，其實是這個場景。所以大家千萬不要有遐想，以為將露台密封或紅山半島的情況，日後政府會有紀錄制度，這個絕對是遐想。」她強調，並非特赦或非鼓勵市民做輕微僭建，只是將執法工作聚焦在較嚴重的僭建個案。

續查紅山半島懷疑僭建

至於紅山半島的巡查行動，甯漢豪指仍在進行，八十多間屋中已發現約60間懷疑有僭建。她又指，現時僭建的最高罰則為20萬元，認為有空間提高相關罰則，會研究按僭建物大小和嚴重程度，制定不同罰則，並考慮定額罰款制度。

至於上屆政府提出發展「北部都會區」，提及在南生圍、蠔殼圍和三寶樹增設濕地保育公園，惟政府日前公布的北部都會區行動綱領，僅提及發展三寶樹濕地公園，被質疑「走數」。甯漢豪表示，如果只追求其他城市的濕地公園面積，做法不智，「面積固然是一個考慮因素，但更重要的是這個面積能否給我們想要的『質』。」她又指，上屆政府提出發展濕地公園只是願景，要再做可行研究，明年上半年會完成，市民不宜過早下定論。

環團憂發展北都減濕地面積

本土研究社成員黃肇鴻表示，甯漢豪的說法屬「質變」，扭轉了濕地保育本質，因濕地功能與面積相關，難以理解如何減少面積並增加功能。他更擔心，北都僅保育約300公頃的三寶樹保育公園，會令「米埔會死」。

長春社公共事務經理吳希文表示，自回歸後在后海灣一帶的所有工程均不會違反濕地「零淨損失」的原則，如果今次縮減濕地面積，從字面上將會打破原則。他又稱，有關原則早已融入城規環評程序中，希望政府堅守原則。