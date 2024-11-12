寄語不應當旁觀者或評論員 李家超盼工商界做貢獻者

特首李家超表示，世界百年未有之大變局正加速演進，香港面對各種機遇和挑戰時，在「一國兩制」的獨特優勢下機遇大於挑戰，認為必須看清方向，準確識變、科學應變、主動求變，又稱本港商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者或評論員。
港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳會見本港工商界代表，提到香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，要積極舉辦各類國際交流活動，親眼見證香港的活力與魅力，又指香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」。李家超昨在一個論壇致辭稱，國際格局正深刻調整，國際間的關係也出現巨大變化，面對世界百年未有之大變局加速演進，國家是香港最堅強的後盾，又呼籲要通過歷史看現實、透過現象看本質，敢於變革，掌握先機。
唐英年：支持政府要「計掂數」
李家超展望明年提出3個重點方向，包括要把愛國愛港力量轉化為實際行動，共同建設香港，又稱香港商界及企業家要作為發展的參與和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、評論員，面對經濟轉型期每個行業都應該由自身做起，以實際行動建設香港家園。他續說，要全力發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，使海內外機構、企業和準備來港投資的各地人士，準確認識香港真實情況和多元機遇，希望社會各界和專業傳媒從業員以自身成功經歷和客觀持平的新聞報道，向世界宣揚香港優勢、成就和機遇。
全國政協常委唐英年出席同一活動指，商界願意以實際行動支持政府，惟強調最終都要「計掂數」，舉例指政府要商界去競投一幅地皮，只要當局以合適價錢批出，商界便會願意去起樓，建築界也能有工開，但政府如「企硬個價」則行不通。他指，從港澳辦的文稿可見夏寶龍帶出兩個訊息，包括要改革、不可太因循，以及需要有實際行動而非「齋talk」只說不做，認為港府也要改革而非一意孤行，「唔係淨係叫商界實際行動，但政府就一意孤行，咁樣唔work(可行)」，指出雙方必須合作。
貝鈞奇：夏寶龍倡企業多關心民生
另外，夏寶龍上周五有份出席的香港工商界人士座談會，會上29名參與的政商界人士都要逐一發言。與會的香港中華出入口商會會長貝鈞奇昨在一個電台節目指，夏寶龍主要鼓勵香港工商界要以港為家、倚港興業，與政府配合，保持香港繁榮安定，助力國家現代化建設作出貢獻。他表示，感受到對方要求香港改革要加快，而與會者亦有表達現時正面對的困難，包括社會責任等，引述夏寶龍回應稱企業家除了要有好的營商環境，同時要更注意香港的民生。