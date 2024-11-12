寄語不應當旁觀者或評論員 李家超盼工商界做貢獻者

特首李家超表示，世界百年未有之大變局正加速演進，香港面對各種機遇和挑戰時，在「一國兩制」的獨特優勢下機遇大於挑戰，認為必須看清方向，準確識變、科學應變、主動求變，又稱本港商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者或評論員。

港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳會見本港工商界代表，提到香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，要積極舉辦各類國際交流活動，親眼見證香港的活力與魅力，又指香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」。李家超昨在一個論壇致辭稱，國際格局正深刻調整，國際間的關係也出現巨大變化，面對世界百年未有之大變局加速演進，國家是香港最堅強的後盾，又呼籲要通過歷史看現實、透過現象看本質，敢於變革，掌握先機。