寄養家庭每月獎勵金增加後 寄養家長查詢申請升三成半

寄養家庭每月獎勵金今年四月起增加約一倍，以鼓勵熱心人士成為寄養家長。在四月至十一月，申請成為寄養家庭的查詢較去年同期顯著增加三成半。現時，已登記的寄養家庭逾1,000個。

目前香港有11間非政府機構提供寄養服務，其中5間同時提供緊急寄養服務，由社署負責統籌。任何成年人，不論性別、婚姻狀況、有否全職工作或子女，只要健康良好，願意為寄養兒童付出愛心和時間，能提供合適照顧計劃，均可申請成為寄養家長。

寄養家長可按服務類別，每月領取相關寄養服務獎勵金，如照顧有特別需要或六歲以下的寄養兒童，可領取額外獎勵金。社署及服務機構會為寄養家長提供專業支援，在兒童入住寄養家庭期間，社工會透過定期家訪、會面和電話聯絡，了解兒童在寄養家庭的適應情況和表現。以有特殊學習需要的兒童為例，社工會為寄養家長提供可行的管教方法或建議，並在需要時安排臨床心理支援服務。