富山邨的士撞死流浪狗 街坊：撞死狗仲理直氣壯

富山邨發生的士撞死流浪狗意外。昨日晚上（12日）9時許，一名女街坊在鑽石山富山邨附近放狗時，親眼目睹一輛的士輾過一隻黑色的流浪狗，「我見著狗狗比佢碌過左，之後仲要痛到典左好多下，之後我男友係隔離睇住，最後就去左」，該名街坊十分憤怒，上前與的士司機理論，怒指的士司機態度惡劣。

女街坊與司機不停互罵

該名女街坊拍下3段合共長約3分鐘影片分享至facebook專頁，批評該名的士司機撞死流浪狗後態度惡劣，更理直氣壯。其中兩段影片可見，意外後流浪狗倒斃馬路中，的士則停於前方十多米。女街坊指責司機撞死狗，怒罵「仲咁X理直氣壯，咁串！咩名呀？」坐於司機位的司機則開窗反問：「喂，使唔使我講畀你聽呀？X你老母呀！四個字㗎！」其後他以手機報案，「999呀？我喺斧山道，車死咗隻狗，仲有隻流浪女狗添呀！」語畢卻帶笑。

另一片段則女街坊繼續與司機展開罵戰，雙方均粗口橫飛，並互相用手機拍片。片中司機多次辱罵「餵流浪狗吖喇！X你老母臭X！妳隻流浪女狗，X你老母，影啦流浪女狗！」一名男街坊見雙方情緒激動，上前打算好言相勸，惟司機立即質問：「咩事呀？你幫拖呀！嚟吖！一齊嚟！」該男街坊即稱：「你收聲先，你冷靜啲，你係咪車死隻狗先？咁你都唔好咁樣吖，係咪先？」司機聞言怒指：「X你老母咁點呀！隻狗衝出嚟，咁我點呀！」又稱「冇問題！冇問題！報警都冇問題！走啦X你老母！」更一度將頭伸出窗外稱：「打我吖！」女街坊在帖文中指「頭先好多街坊幫口鬧佢，多謝一眾街坊幫手。」

片段亦引起網民熱議，認為即使是意外，但發生後態度也不應如此，「佢完全無歉意，極度懷疑佢係有前科」、「除咗識鬧人老母之外， 仲識得啲乜嘢？何謂尊重生命，佢連尊重人都唔識」、「意外我相信無人想，但呢個人既態度真係好囂張，一啲歉意都無，直頭可以懷疑佢係蓄意虐待動物！」。

疑似的士司機貼出車cam片

惟至今日早上一名相信是的士司機的網民，上載兩段車的士角度的Cam影片，從影片可見流浪狗突然衝出，流浪狗隨即已奄奄一息，的士應聲停下。女街坊目睹事件立即上前激動質問「咩事呀？你即刻同我報警！」的士司機被嚇倒。司機在網上留言道：「當時已經頭痕緊，（女街坊）一過嚟就拍我部車，吩咐我做嘢。」

據悉該名55歲的士司機姓林，當時載着兩名乘客沿豐盛街上斜，至近富山邨富暉樓對開時，報稱有一隻流浪狗衝出馬路，的士左邊車頭將其撞倒，流浪狗奄奄一息，其後證實死亡。警方表示，姓林司機登記資料後，獲准放行。