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2022-07-13 10:54:26

富山邨的士撞死流浪狗 街坊：撞死狗仲理直氣壯

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一隻黑色流浪狗被的士撞死 意外後流浪狗倒斃馬路中，的士則停於前方十多米 的士司機與街坊展開罵戰 一名男街坊上前想勸交不果 的士角度的車cam片段顯示，流浪狗從車頭衝出 流浪狗衝出後被車撞倒 有街坊目睹後上前與的士司機理論

富山邨發生的士撞死流浪狗意外。昨日晚上（12日）9時許，一名女街坊在鑽石山富山邨附近放狗時，親眼目睹一輛的士輾過一隻黑色的流浪狗，「我見著狗狗比佢碌過左之後仲要痛到典左好多下之後我男友係隔離睇住最後就去左」，該名街坊十分憤怒，上前與的士司機理論，怒指的士司機態度惡劣。

女街坊與司機不停互罵

該名女街坊拍下3段合共長約3分鐘影片分享至facebook專頁，批評該名的士司機撞死流浪狗後態度惡劣，更理直氣壯。其中兩段影片可見，意外後流浪狗倒斃馬路中，的士則停於前方十多米。女街坊指責司機撞死狗，怒罵「仲咁X理直氣壯，咁串！咩名呀？」坐於司機位的司機則開窗反問：「喂，使唔使我講畀你聽呀？X你老母呀！四個字㗎！」其後他以手機報案，「999呀？我喺斧山道，車死咗隻狗，仲有隻流浪女狗添呀！」語畢卻帶笑。

另一片段則女街坊繼續與司機展開罵戰，雙方均粗口橫飛，並互相用手機拍片。片中司機多次辱罵「餵流浪狗吖喇！X你老母臭X！妳隻流浪女狗，X你老母，影啦流浪女狗！」一名男街坊見雙方情緒激動，上前打算好言相勸，惟司機立即質問：「咩事呀？你幫拖呀！嚟吖！一齊嚟！」該男街坊即稱：「你收聲先，你冷靜啲，你係咪車死隻狗先？咁你都唔好咁樣吖，係咪先？」司機聞言怒指：「X你老母咁點呀！隻狗衝出嚟，咁我點呀！」又稱「冇問題！冇問題！報警都冇問題！走啦X你老母！」更一度將頭伸出窗外稱：「打我吖！」女街坊在帖文中指「頭先好多街坊幫口鬧佢，多謝一眾街坊幫。」

片段亦引起網民熱議，認為即使是意外，但發生後態度也不應如此，「佢完全無歉意，極度懷疑佢係有前科」、「除咗識鬧人老母之外， 仲識得啲乜嘢？何謂尊重生命，佢連尊重人都唔識」、「意外我相信無人想，但呢個人既態度真係好囂張，一啲歉意都無，直頭可以懷疑佢係蓄意虐待動物！」。

疑似的士司機貼出車cam片

惟至今日早上一名相信是的士司機的網民，上載兩段車的士角度的Cam影片，從影片可見流浪狗突然衝出，流浪狗隨即已奄奄一息，的士應聲停下。女街坊目睹事件立即上前激動質問「咩事呀？你即刻同我報警！」的士司機被嚇倒。司機在網上留言道：「當時已經頭痕緊，（女街坊）一過嚟就拍我部車，吩咐我做嘢。」

據悉該名55歲的士司機姓林，當時載着兩名乘客沿豐盛街上斜，至近富山邨富暉樓對開時，報稱有一隻流浪狗衝出馬路，的士左邊車頭將其撞倒，流浪狗奄奄一息，其後證實死亡。警方表示，姓林司機登記資料後，獲准放行。

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