富戶政策｜房署加強申報揭59戶擁港物業　羅淑佩：有人負責監察小紅書等網上平台

房署10月3日起向8.8萬戶住滿2至8年的公屋住戶發出表格，要求於11月30日或以前交回。房署至昨天（28日）共收回約7.5萬份表格，佔比85%。房署署長羅淑佩呼籲公屋戶把握最後兩天時間交表，並透露暫時已比對當中2.5萬戶土地註冊處的物業資料，發現當中有59戶有香港住宅物業，調查後暫有4宗不屬濫用。她續指，舉報是有效的資料來源，未來可考慮向舉報者發出獎金及嘉許，鼓勵舉報。 今年10月起，公屋租戶在入住公屋後，須每兩年向房委會申報居住情況及有否擁有香港住宅物業，並授權房屋署向其他政府部門及公私營機構查核其資料。房署已於10月3日向首批約8.8萬個公屋租戶派發申請表，申報期於11月30日截止，至昨天（27日）暫收回74,851份表格，回收率達85%。

房署暫對2.5個租戶進行查冊 房署已開始利用與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，暫時對約2.5萬個租戶進行查冊，初步發現有59宗家庭有成員錄得現時擁有香港住宅物業，經過調查後發現當中4宗是住戶破產或離婚後資料未有更新，不屬濫用，房署會繼續調查其他55宗個案情況。 房署表示，2022/23年度，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的公屋單位約2,200個，比過去的每年1,300個多出近七成，其中因濫用公屋而違反租約涉800宗，當中丟空單位涉467宗，讓非戶籍人士佔用單位涉4宗，將單位作非住宅用途涉3宗，作出虛假陳述被房委會終止租約涉30宗，濫用公屋住戶自願交回單位則涉300宗；而因欠租違反租約條款而被終止租約的個案約800宗；因在富戶政策及批出新租約政策下住戶不符合繼續租住公屋資格的個案約70 宗；因發現戶主去世而觸發濫用公屋調查，並證實違反租約條款而被終止租約的個案有約500宗；其他原因而被終止租約的個案約30宗。

羅淑佩：有人負責監察網上平台如小紅書 而2023/24年度截至11月，因上述原因而收回的單位已接近 2,000個，房署署長羅淑佩相信，本年度的收回公屋數字肯定會超過上年度的2,200個。 羅淑佩形容，舉報是房署打擊濫用公屋的「緊要途徑」，透露2020/21至2022/23年度每年度約收到2,300宗舉報，而每年有180宗打擊濫用公屋個案依賴舉報，「如果有充足資料，成功率係高」，但她亦提到，過去收到的舉報中有部分是鄰里間每月舉報，亦有部分是失實未能跟進。 她表示，現正考慮未來可加強舉報，參考好市民獎，給予舉報者更多誘因舉報，給予獎狀或獎金，「有人對濫用公屋恨之入骨」，但需要舉報者具名舉報，方便調查過程中聯絡查詢，以及日後嘉獎，而嘉許的條件亦包括房署跟進個案收回單位。