富衛香港匯聚社區及義工力量 支持青少年全方位發展 推動「互撐」文化和精神健康教育

青少年是社會的未來，針對他們的成長及發展，保險公司如何作出支援？富衛香港（「富衛」）積極聯繫各界、凝聚義工力量，致力支持青少年發展項目，幫助他們認識自我、建立正向思維及掌握情緒管理技巧。富衛連續三年成為「共創明『Teen』計劃」的策略夥伴，在青少年成長路上提供啟發與支援，同時夥拍多個社區關愛伙伴推出計劃，著力提升學生在理財及情緒管理的能力。 青少年成長路上需要陪伴 生涯規劃及理財教育為關鍵元素 青少年處於探索自我、規劃未來的關鍵階段，有同行者從旁引導與支持是非常重要。因此，富衛作為「共創明『Teen』計劃」的策略夥伴，今年除派出近30位富衛義工擔任友師，幫助學員定下個人目標，亦舉辦了多項活動鼓勵學員探索個人發展。今年9月初的富衛「共創明『Teen』」電影專場，就邀請了近200位學員及友師一同欣賞熱播動畫，藉電影啟發學員學會團體合作，並強化抗逆力和堅毅精神。 同樣於9月舉辦的「玩轉職場大作戰及生涯規劃分享」活動，則請來註冊組織心理學家黃仲遠（Mills），透過MBTI性格測試及互動遊戲，助學員更深入認識自己及不同職業路向，為未來訂立更清晰的目標。當天出席活動的富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅，於分享時表示﹕「富衛積極幫助青少年及早認識生涯規劃和理財的重要性，以建立積極正向的價值觀，活出生活熱誠。我希望年輕人敢問、敢試、敢於發現自己，不要害怕犯錯，多參與不同活動，才能找到真正屬於自己的方向，創造精彩人生。」

要規劃未來、實現夢想，理財教育是不可或缺的一環。透過正確的理財教育與價值引導，青少年能實現個人理想，同時回饋社會。有見及此，富衛自2022年起，與社區關愛夥伴青年成就香港部合作推出「JA『小財智‧大夢想』計劃」，由富衛義工擔任理財工作坊導師，教授小學生理財知識及金錢管理概念，以培養他們成為具備理財素養、創新精神及關懷社會的人，計劃第一期已有逾6,600位小學生受惠，期望第二期（2025－2027年）可惠及超過4,800名小學生。其中一位富衛義工Grace表示，計劃鼓勵學生思考金錢在生活中的角色，啟發他們將個人夢想與社區需求結合：「擔任項目的義工很有意義，重新提醒了我們，對夢想的熱情是不分年齡，無論孩子還是大人，都可以發揮改變的力量。」

關注情緒健康 學習建立韌性 啟勵扶青會《青年精神健康狀況調查》1發現，超過兩成受訪中學生表示壓力及情緒超出負荷，更有超過三成表示在遇到精神健康挑戰時未能找到合適的求助渠道。有見及此，富衛今年與啟勵扶青會舉辦「Talk2Me朋輩支援大使培訓證書計劃」，透過十小時的課程，教導中學生認識及照顧自己、學習如何應對精神健康、壓力等挑戰，以及朋輩互相支援的技巧。 富衛亦與青年成就香港部擴展合作，推出「JA SparktheDream同『理』· 理財工作坊」，教導學生理財知識的同時，更融入社交及情緒學習，幫助學生在理財及心理層面建立韌性。此外，富衛夥拍社區關愛夥伴睿動香港推出「A.C.E Programme」，透過運動幫助中學生，尤其是青少年女性，學習情緒管理。

義工精神融入企業文化 上下同心積極回饋社會 富衛積極將義工精神融入企業文化，於2023年起推出員工義工服務政策，鼓勵員工參與義工服務，全職員工凡參與指定義工活動，每年都可享有兩天的「社區關愛獎賞假期」，並享有額外積分獎賞。今年，約有200名富衛義工參與活動，近1,800人因而受惠。 富衛義工除了全力支持青少年發展外，亦參與不同義工活動，與社區同行。於今年七月舉行的「社區關愛月」，富衛的管理團隊更親身參與加強推廣企業義工文化，與員工一起傳遞關愛力量。其中富衛香港及澳門首席人力資源總監歐明慧便與其他富衛義工一同製作適合有吞嚥困難的長者食用之軟餐，並送到安老院作探訪。她表示參與軟餐工作坊，為長者帶來窩心的用餐體驗之餘，對她亦是一個感動時刻：「我希望同事多參與義工活動、回饋社區。未來，富衛會繼續與不同機構合作，擴大服務範圍，讓大眾一同Celebrate living，活出精彩人生！」

1 啟勵扶青會於2024年9月至2025年1月期間，訪問了1,273名年齡介乎13至18歲的香港中學生。 以上資料由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）提供，僅供參考及作教育用途。讀者不應將本文章內容視作提供、銷售招攬產品或保險建議。就包含在本文章之任何產品或服務讀者應根據自己的需要，自行評估及尋求獨立之專業意見。富衛並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證或承擔任何責任。對於任何因使用或依賴此文章引致的後果，富衛概不負責並無須負上法律責任（包括第三者責任）。