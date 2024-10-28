富豪東方酒店轉作青年宿舍　提供160個宿位月租4500元起

富豪東方酒店位於九龍城，毗鄰啟德郵輪碼頭及啟德體育園，步行至港鐵宋皇臺站需5分鐘，步行至附近的大型巴士站則需2分鐘。青年宿舍設有80間雙人房，可提供最多160個宿位。宿舍備有健身室，共享空間及共享無火煮食空間。因應房間面積、樓層、房間方向等，每間房月租介乎9,000元至9,300元，已包水電、WiFi，以及每星期1次的基本清潔服務。

富豪東方酒店轉為青年宿舍，名為「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」，今日舉行招租啟動禮。青年宿舍已開始招租，提供160個宿位，月租4,500元起，最快可在12月1日入住。

青年宿舍除支援青年的住宿需要，亦會讓青年每年參與200小時的「Stay Fun」系列活動，例如培訓課程、交流活動、實習計劃、職涯發展、財商教育活動等，為青年提供個人成長和增值等支援服務。與此同時，項目亦鼓勵青年服務社區。

申請資格

為香港永久性居民

於截止申請日期當日，年滿18歲但未滿31歲

為在職人士(全職/兼職/自僱均可)

收入水平上限：單人申請(2.8萬元)；雙人申請(5.6萬元)

總資產淨值上限：單人申請(39.8萬元)；雙人申請(79.6萬元)

不可擁有任何在香港的住宅物業

沒有曾居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過3年

如果是公屋住戶，不會因為入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置

仁愛堂獲民政及青年事務局資助，並與富豪酒店集團合作，將酒店部分房間發展為青年宿舍。仁愛堂董事局主席鄭偉康致辭時表示，項目旨在以低於市值的租金為合資格的青年提供既舒適、方便而又可負擔的生活空間，項目亦會為青年提供全方位支援，幫助他們從改變生活環境開始，建立正向人生。

富豪國際酒店集團副主席羅寶文表示，正與仁愛堂合作推行「智愛種子計劃」，為年幼學童、家長和老師提供正念靜觀訓練。集團計劃更進一步，為入住宿舍的青年提供機會，希望擴闊年輕人的世界觀和視野，激發他們的創新思維，並提升他們的情緒管理能力和心理健康素質，正面面對人生的機遇和挑戰。