富豪雪糕創辦人何敬源離世 訃告稱為多代港人帶來香甜回憶

本港富豪雪糕創辦人之一兼前董事總經理何敬源，上月23日在澳洲珀斯逝世，享年98歲。何敬源長甥在昨日出版的報章刊登訃告，提及何早年從海外進口香港前所未有的軟雪糕車，為多代港人帶來珍貴回憶，他離世時妻兒、女婿及孫兒等陪伴在側。
在本港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，其紅、白、藍色車身和標語「每日新鮮為你製造」，以及播放的《藍色多瑙河》「洗腦」音樂，成為不少香港人的集體回憶，近年更成為內地旅客訪港必到打卡地。
退休後轉讓業務舉家移民
何敬源長甥在訃告提到，何當年在牛奶公司任職，其後與好友以累積的經驗，從海外進口香港前所未有的軟雪糕車，創立富豪雪糕，為多代香港人帶來彌足珍貴的香甜回憶，更成為今日香港知名標籤品牌，街知巷聞；直至他退休始將業務轉讓，舉家移民澳洲。
訃告又指，何敬源一生待人古道熱腸，行商經營有道，勤儉興家，亮節高風，可成為後人典範。
富豪雪糕的香港特許經營權，於1970年由米行老闆唐學元和牛奶公司前員工何敬源、Ted Drew共同從美國購入。港府對雪糕車有嚴格限制，因此每輛車只裝有一部雪糕機，亦只會出售雲尼嗱口味。另外政府自1978年起停止發出流動小販牌照，因此富豪雪糕一直只能維持14輛車的規模。