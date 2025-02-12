富豪雪糕創辦人何敬源離世 訃告稱為多代港人帶來香甜回憶

本港富豪雪糕創辦人之一兼前董事總經理何敬源，上月23日在澳洲珀斯逝世，享年98歲。何敬源長甥在昨日出版的報章刊登訃告，提及何早年從海外進口香港前所未有的軟雪糕車，為多代港人帶來珍貴回憶，他離世時妻兒、女婿及孫兒等陪伴在側。

在本港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，其紅、白、藍色車身和標語「每日新鮮為你製造」，以及播放的《藍色多瑙河》「洗腦」音樂，成為不少香港人的集體回憶，近年更成為內地旅客訪港必到打卡地。