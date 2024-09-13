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2024-09-13 19:15:00

富途牛牛 資產配置分享會2024 分析投資市場前景 建議提升收益策略

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富途牛牛早前舉辦「資產配置分享會2024」，不少投資者及市民到場，希望獲取美股、港股及其他投資產品的投資獲利機會。

富途牛牛請來富途證券首席策略師陸秉鈞、芝商所特約講師盧楚仁、南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳，以及著名財經專欄作家唐牛，分享投資美股、港股及其他投資產品的前景，助投資者更好地配置資產以增獲利機會。

預期美國減息在即，加上憂慮經濟衰退加劇，令消費信心下跌，中小企受影響，各行各業紛紛出現結業潮等，均影響著全球經濟及投資市場，令投資者難以把握方向。富途牛牛與南方東英早前合辦，MoneyHero AM730全力支持的「資產配置分享會2024」，邀請來富途證券首席策略師陸秉鈞、芝商所特約講師盧楚仁、南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳，以及著名財經專欄作家唐牛，分享他們對美股及港股後市走勢，以及另類投資產品前景的看法。

減息周期碰上美大選 貴金屬走勢看俏

富途證券首席策略師陸秉鈞指，受經濟衰退憂慮及日圓拆倉潮加劇，今年85日出現「黑色星期一」，日圓短期內急升，導致日股單日大跌逾一成，拖累全球股市陷入恐慌。至於港股和上證綜合指數，則於逆市企穩。美股方面，四大指數道瓊斯工業平均指數、S&P 500指數、Nasdaq 100指數及羅素2000指數，自黑色星期一後經過一個月均已低位反彈。另類資產方面，比特幣由年初至8月底走勢反彈力度並不強；相反黃金今年不單「由頭贏到尾」，近期更再創新高。

展望第四季，隨著非農及失業率等數據及議息結果陸續公布，他預期美國減息期正式展開，第四季3次減息機會，料累積最高減1%。他估計醫療保健板塊會受惠，而美國醫療保健相關最大市值ETF亦值得留意，料升幅會相當可觀。而美國總選亦對大市有影響，如特朗普當選，除虛擬資產會受惠外，貴金屬資源、銀行金融及傳統能源（石油）等均會受惠，如賀錦麗順利當選，則預期清能源、新能源車、消費、加密貨幣、房地產及大麻相關的概念股或會受惠。他認為黃金將同時受惠減息及總統大選，金價仍有上升空間，可望再創新高。

富途證券首席策略師陸秉鈞認為美國減息及總統大選，金價有機會受惠上升。

美國經濟衰退風險增  小心美股大幅調整

芝商所特約講師盧楚仁分享指，美國人的消費和投資信心，是影響美國經濟的關鍵數據。現時美國人因對前景欠信心而消費信心下跌，預期不少企業將會裁員，失業人數將持續增加，加上國內生產總值及製造業指數顯著下挫，另要留意如油價上升亦會削弱消費，通脹高企不下，美國人因對前景欠信心減少消費造成惡性循環，反映美國經濟確有隱憂，經濟下行壓力大，就業市場惡化，加上減息周期開始，根據過往經驗，當美國進入減息周期，美股跌市機會十分高，甚至會有股災。他並提醒指大戶動向亦反映美國經濟，近期大戶出貨，亦是看淡前景的表現，投資者要更小心選擇。他預期910月美股存在隱憂，事實上，過往109月美股有7次跌市，但1112月有機會受感恩節、聖誕節及元旦3大節日，傳統消費旺季帶動，美股或會反彈。對於總統大選結果，盧楚仁指如特朗普當選會比賀錦麗當選有利美股走勢，因賀錦麗的政綱針對資本家，如當選或會引致資本家撤資，他建議投資者可考慮短線做淡美股指數期貨。

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芝商所特約講師盧楚仁認為美國減息亦難救市，經濟下行壓力大，建議投資者短期可做淡美股指數期貨。

睇淡後市 反向部署增獲利機會

南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳分享建議，現時港股獲利相對不易，投資者持有港股的同時，亦可分散投資其他產品，包括做淡的槓桿反向對沖產品，如經富途利用ETF讓投資者在淡市時進行反向部署。在減息周期，投資者亦可留意長年期國債，因債券期限/久期越高，隨著利率下降，價值增加會越多。如本地投資者想買美國國債，又沒有持有美元，可以透過在香港上市，追蹤美國國債的ETF產品，除可直接用港元投資外，入場門檻亦相對較低，更無需繳納30%股息稅，每一季度可以收息，是更簡單直接的投資選擇。根據過往數據，聯儲局如減1%利率，長債價格升幅可達17%，就算美息只下調 0.25%，這些美國長債產品亦有4%的潛在升幅，加上相對隱健及高評級，她認為是適合投資者資產組合中的高防守性產品。

她亦建議有意投資比特幣和以太幣等虛擬資產的投資者，可留意虛擬資產相關的期貨ETF產品，有關產品受證監會規管，可以如股票般交易，便為簡單直接，且ETF採用主動投資策略，投資更靈活，並且ETF資產必須委託獨立受託人，投資者可更安心，考慮以反向產品進行對沖。日股方面，日本已預告未來會加息和減少買債，可預測日圓未來有更大機會走強。加上特朗普如當選應會繼續弱美元政策，非美貨幣上行空間會較高。她建議投資者可用港幣購買追蹤日經225走勢的ETF，既可追蹤指數走勢，亦可捕捉日圓升幅。

南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳認為投資者在逆市沒有方向，可嘗試透過ETF等產品作出反向部署以增獲利機會。

分散投資  發掘不同獲利機會

著名財經專欄作家唐牛，則分享了他由2020年前只單一投資港股，到現時涉獵包括美股、定存、日股、黃金、比特幣及美債等不同投資工具的經驗。他認為近年世界大亂，而在地球村，每一個投資市場都難以獨善其身，必會受其環球市場所影響。加上港股投資難度越來越高，需要發掘其他市場的投資產品以分散風險，其至帶來可觀利潤。加上越來越多於香港上市，追蹤不同海外市場及另類資產的相關投資產品，讓投資者可輕鬆用港幣投資海外市場，這些產品亦不斷帶來驚喜，創造更多收益。所以他建議投資者與其只守一地，不如分散投資不同市場及產品，以求做到攻守兼備，發掘更多獲利機會。

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著名財經專欄作家唐牛亦建議投資者宜分散投資不同產品，以發掘更多獲利機會。

四位講者於台上解答觀眾提問，分享投資心得。

現場更可即場辦理富途牛牛開戶，am730讀者現場開戶可獲專屬禮品。

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