富途牛牛 資產配置分享會2024 分析投資市場前景 建議提升收益策略

預期美國減息在即，加上憂慮經濟衰退加劇，令消費信心下跌，中小企受影響，各行各業紛紛出現結業潮等，均影響著全球經濟及投資市場，令投資者難以把握方向。富途牛牛與南方東英早前合辦，MoneyHero 及AM730全力支持的「資產配置分享會2024」，邀請來富途證券首席策略師陸秉鈞、芝商所特約講師盧楚仁、南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳，以及著名財經專欄作家唐牛，分享他們對美股及港股後市走勢，以及另類投資產品前景的看法。 減息周期碰上美大選 貴金屬走勢看俏 富途證券首席策略師陸秉鈞指，受經濟衰退憂慮及日圓拆倉潮加劇，今年8月5日出現「黑色星期一」，日圓短期內急升，導致日股單日大跌逾一成，拖累全球股市陷入恐慌。至於港股和上證綜合指數，則於逆市企穩。美股方面，四大指數道瓊斯工業平均指數、S&P 500指數、Nasdaq 100指數及羅素2000指數，自黑色星期一後經過一個月均已低位反彈。另類資產方面，比特幣由年初至8月底走勢反彈力度並不強；相反黃金今年不單「由頭贏到尾」，近期更再創新高。 展望第四季，隨著非農及失業率等數據及議息結果陸續公布，他預期美國減息期正式展開，第四季3次減息機會，料累積最高減1%。他估計醫療保健板塊會受惠，而美國醫療保健相關最大市值ETF亦值得留意，料升幅會相當可觀。而美國總選亦對大市有影響，如特朗普當選，除虛擬資產會受惠外，貴金屬資源、銀行金融及傳統能源（石油）等均會受惠，如賀錦麗順利當選，則預期清能源、新能源車、消費、加密貨幣、房地產及大麻相關的概念股或會受惠。他認為黃金將同時受惠減息及總統大選，金價仍有上升空間，可望再創新高。

美國經濟衰退風險增 小心美股大幅調整 芝商所特約講師盧楚仁分享指，美國人的消費和投資信心，是影響美國經濟的關鍵數據。現時美國人因對前景欠信心而消費信心下跌，預期不少企業將會裁員，失業人數將持續增加，加上國內生產總值及製造業指數顯著下挫，另要留意如油價上升亦會削弱消費，通脹高企不下，美國人因對前景欠信心減少消費造成惡性循環，反映美國經濟確有隱憂，經濟下行壓力大，就業市場惡化，加上減息周期開始，根據過往經驗，當美國進入減息周期，美股跌市機會十分高，甚至會有股災。他並提醒指大戶動向亦反映美國經濟，近期大戶出貨，亦是看淡前景的表現，投資者要更小心選擇。他預期9至10月美股存在隱憂，事實上，過往10年9月美股有7次跌市，但11至12月有機會受感恩節、聖誕節及元旦3大節日，傳統消費旺季帶動，美股或會反彈。對於總統大選結果，盧楚仁指如特朗普當選會比賀錦麗當選有利美股走勢，因賀錦麗的政綱針對資本家，如當選或會引致資本家撤資，他建議投資者可考慮短線做淡美股指數期貨。

睇淡後市 反向部署增獲利機會 南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳分享建議，現時港股獲利相對不易，投資者持有港股的同時，亦可分散投資其他產品，包括做淡的槓桿反向對沖產品，如經富途利用ETF讓投資者在淡市時進行反向部署。在減息周期，投資者亦可留意長年期國債，因債券期限/久期越高，隨著利率下降，價值增加會越多。如本地投資者想買美國國債，又沒有持有美元，可以透過在香港上市，追蹤美國國債的ETF產品，除可直接用港元投資外，入場門檻亦相對較低，更無需繳納30%股息稅，每一季度可以收息，是更簡單直接的投資選擇。根據過往數據，聯儲局如減1%利率，長債價格升幅可達17%，就算美息只下調 0.25%，這些美國長債產品亦有4%的潛在升幅，加上相對隱健及高評級，她認為是適合投資者資產組合中的高防守性產品。 她亦建議有意投資比特幣和以太幣等虛擬資產的投資者，可留意虛擬資產相關的期貨ETF產品，有關產品受證監會規管，可以如股票般交易，便為簡單直接，且ETF採用主動投資策略，投資更靈活，並且ETF資產必須委託獨立受託人，投資者可更安心，考慮以反向產品進行對沖。日股方面，日本已預告未來會加息和減少買債，可預測日圓未來有更大機會走強。加上特朗普如當選應會繼續弱美元政策，非美貨幣上行空間會較高。她建議投資者可用港幣購買追蹤日經225走勢的ETF，既可追蹤指數走勢，亦可捕捉日圓升幅。

分散投資 發掘不同獲利機會 著名財經專欄作家唐牛，則分享了他由2020年前只單一投資港股，到現時涉獵包括美股、定存、日股、黃金、比特幣及美債等不同投資工具的經驗。他認為近年世界大亂，而在地球村，每一個投資市場都難以獨善其身，必會受其環球市場所影響。加上港股投資難度越來越高，需要發掘其他市場的投資產品以分散風險，其至帶來可觀利潤。加上越來越多於香港上市，追蹤不同海外市場及另類資產的相關投資產品，讓投資者可輕鬆用港幣投資海外市場，這些產品亦不斷帶來驚喜，創造更多收益。所以他建議投資者與其只守一地，不如分散投資不同市場及產品，以求做到攻守兼備，發掘更多獲利機會。