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2022-11-18 16:00:00

富途陪伴港人10年丨市好市壊富途牛牛守護你的財富安全

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富途陪伴港人10年丨市好市壊富途牛牛守護你的財富安全

富途陪伴港人10年丨市好市壊富途牛牛守護你的財富安全

「市況愈差，愈要守護財富穩健安全！」20121029日，富途獲得證券牌照，首間以互聯網思維起家的科技券商在香港橫空面世。正如創辦人「葉子哥」李華(Leaf)所講，富途意譯「創富之途」，要守住資金，投資平台、交易、託管必須安全！只要無後顧之憂，才能冷靜分析，迎接下一個機遇。

富途創始人李華並非金融人出身，只是一心想更簡便流暢、快捷且有溫度的交易體驗。

富途創始人李華並非金融人出身，只是一心想更簡便流暢、快捷且有溫度的交易體驗。

自研交易系統  為投資者提供優質交易

富途於2012年開展網上經紀業務，起初由5位素人對投資的熱情開始。網名「葉子哥」的創辦人李華並非金融人出身，只是騰訊第18位創始員工。他有感香港資訊科技發達，唯獨股匯期權的交易手法依賴經紀中介操作，傳統落伍，有機會錯過交投機遇，並因「死機」而造成不必要的損失。因此他萌生自主研發交易系統的想法，希望透過科技創造出一個穩定、快捷且易用的一站式港、美股交易系統。不止注重富途牛牛平台的安全性，作為資深投資者的Leaf亦深明投資的路上，充滿掙扎、迷惘及孤獨感，於是特意在系統中加入社交互動元素，設立「牛牛圈」讓一眾投資者「牛友」可以聚集一起相互交流。 

致力做好用戶體驗 富途牛牛平台獲廣泛認可

Leaf更以「葉子哥」的身份，多年來一直活躍於牛牛圈，關注每一個用戶的留言與反饋。10年來，富途由零開始，如今全球用戶近2,000萬；香港用戶的滲透率更是香港成年人口比例逾四成 ¹，用家遍布老、中、青三代。去年更以富途moomoo進軍新加坡，成為踏足東南亞國家的起步。僅半年，即吸納10萬有資產客戶；moomoo新加坡註冊用戶數在當地20至70歲人口的佔比更達22.1%，大受當地市民歡迎。

其實李華一早已財富自由，但他拒絕「躺平」，毅然放下一切決心創立富途，顛覆傳統券商的交易體驗，傳承「獅子山精神」。

其實李華一早已財富自由，但他拒絕「躺平」，毅然放下一切決心創立富途，顛覆傳統券商的交易體驗，傳承「獅子山精神」。

堅持先持牌再展業 富途牛牛安全至上

自從去年監管的「輿情」出現，焦點都落在科技券商身上，引起了坊間有不少人對富途安全及合規性的質疑。而事實上，富途對於每個開展業務的市場，都嚴格地遵守每一個地方的監管指引、規則及行業慣例，沒有作出任何規管上的新突破。李華曾在公開場合接受訪問時表示，「富途的商業模式並非是甚麼原創出來的新東西，(在任何地方開展業務時)第一天開始便是先持牌、後研發、再展業。」據公司財報資訊，截至今年第二季度末，富途在香港、美國、新加坡、澳洲等地共持有多達51張牌照與資格；其中，第二季新增1張由新加坡金管局(MAS)頒發的新加坡信託業務牌照，繼去年成為第一間獲得新交所證券和衍生品市場全部5個會員資格的科技券商後，再下一城，足證富途平台安全可靠性獲得全球不少金融市場認可。

2019年3月8日，富途證券母公司富途控股在美國納斯達克交易所正式掛牌。對於一家公司來說，上市是公司重要的里程碑。

2019年3月8日，富途證券母公司富途控股在美國納斯達克交易所正式掛牌。對於一家公司來說，上市是公司重要的里程碑。

定期審查確保富途牛牛平台安全性

同時，為確保用戶資料、密碼、交易資產數據在使用過程中不會造成數據泄漏和私隱泄漏，富途採用了多項世界領先的標準安全和加密技術，並與騰訊雲進行深度合作，通過定期漏洞掃描及時發現攻擊和入侵行為，消除安全隱患，保證用戶數據安全。

值得一提，富途同樣非常關注客戶的資產保障，嚴格遵守國際通行的證券和商品經紀的核心原則，將客戶的資產存放在監管指定的客戶專用銀行託管帳戶中，妥善與自身的資產分離，讓投資者不會受公司的運營情況影響。

去年富途moomoo於新加坡交易所提供服務，也是第一家獲得新交所證券和衍生品市場全部5個會員資格的科技券商。

去年富途moomoo於新加坡交易所提供服務，也是第一家獲得新交所證券和衍生品市場全部5個會員資格的科技券商。

由俾人睇死到顛覆香港金融界 即睇富途如何踏上創富之路

富途的團隊，由幾個人對投資的熱情開始，正因為親身體驗過現有系統的不足，才建立更好的交易系統。一份簡單的信念，經歷了大市的驟晴驟雨，體驗過無數次失敗再嘗試，富途終能突破行業的固有框框，成為香港科技券商龍頭。適逢富途創立10載，官方以5位創辦人的創業經歷拍攝成微電影，讓更多港人認識富途的初心。

【富途 十年同行】一直求變 只為更好 | 香港第1個投資社交平台 | 富途牛牛

 ¹ 按照香港特區政府統計處披露的2022年中人口資料統計

資料由富途證券提供

富途開創香港科技券商的領導地位，全因系統穩定與交易安全。(屏幕信息僅供參考)

富途開創香港科技券商的領導地位，全因系統穩定與交易安全。(屏幕信息僅供參考)

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