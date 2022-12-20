寒冷兼疫情 急症室或須等8小時 天文台料稍回暖日夜溫差大

寒冷天氣警告由上周五(16日)起生效至今，周日更錄得今年入冬最低溫和首發霜凍警告，昨日街上市民紛紛出動頸巾羽絨把自己「包到隻粽咁」。寒冷天氣加上新冠疫情，急症室壓力大增，多間醫院非緊急病人輪候時間一度長達7至8小時。平安鐘求助個案亦增加，長者安居協會「一線通平安鐘」服務在冷鋒襲港3天期間，接獲5,000多宗求助，當中一天單日接到2宗獨居長者家中猝死個案。圖：李睿哲

天文台前日發出霜凍警告至昨早，清晨大帽山未見結霜情況，日間錄得最高氣溫攝氏16度，最低得9度，有市民繼續冒寒登山郊遊。市區行人包得密實，除頸巾和羽絨，亦不少人戴上冷帽進一步保暖。天文台預料隨後1、2天日間氣溫稍為回升，今日天氣短暫時間有陽光，氣溫介乎13至18度，展望本周餘下時間天晴乾燥，早晚相當清涼，日夜溫差較大。預測平安夜13至17度，數天聖誕假期約14至18度。

寒冷天氣易加劇疾病，衛生防護中心呼籲長者、心臟或呼吸系統疾病患者應特別小心，做好保暖及攝取充足熱量等。醫管局網頁顯示，多間公立醫院急症室等候時間一度長達7至8小時。屯門醫院急症科部門主管劉柱良表示，疫情仍在高位，天氣轉冷誘發呼吸道疾病、心臟病，使病人到急症室求醫，形成雙重壓力，呼籲輕微傷風感冒病人，如沒有特別氣促可先看私家醫生或政府門診。

