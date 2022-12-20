寒冷兼疫情 急症室或須等8小時 天文台料稍回暖日夜溫差大

寒冷天氣警告由上周五(16日)起生效至今，周日更錄得今年入冬最低溫和首發霜凍警告，昨日街上市民紛紛出動頸巾羽絨把自己「包到隻粽咁」。寒冷天氣加上新冠疫情，急症室壓力大增，多間醫院非緊急病人輪候時間一度長達7至8小時。平安鐘求助個案亦增加，長者安居協會「一線通平安鐘」服務在冷鋒襲港3天期間，接獲5,000多宗求助，當中一天單日接到2宗獨居長者家中猝死個案。圖：李睿哲
天文台前日發出霜凍警告至昨早，清晨大帽山未見結霜情況，日間錄得最高氣溫攝氏16度，最低得9度，有市民繼續冒寒登山郊遊。市區行人包得密實，除頸巾和羽絨，亦不少人戴上冷帽進一步保暖。天文台預料隨後1、2天日間氣溫稍為回升，今日天氣短暫時間有陽光，氣溫介乎13至18度，展望本周餘下時間天晴乾燥，早晚相當清涼，日夜溫差較大。預測平安夜13至17度，數天聖誕假期約14至18度。
寒冷天氣易加劇疾病，衛生防護中心呼籲長者、心臟或呼吸系統疾病患者應特別小心，做好保暖及攝取充足熱量等。醫管局網頁顯示，多間公立醫院急症室等候時間一度長達7至8小時。屯門醫院急症科部門主管劉柱良表示，疫情仍在高位，天氣轉冷誘發呼吸道疾病、心臟病，使病人到急症室求醫，形成雙重壓力，呼籲輕微傷風感冒病人，如沒有特別氣促可先看私家醫生或政府門診。
急症室病床使用率約111%
醫管局表示，急症室病床整體使用率約111%，截至前日有4,105名新冠病人留醫，有504名新確診病人，2,850人需入住隔離設施，479人正接受氧氣治療和57人要用呼吸機。過去一周有653名來自安老院舍確診病人入院。青山醫院自本月15日起有17名病人確診，當中1人情況嚴重。
「一線通平安鐘」3日內接逾5,000宗求助，逾300人送院治療，在16日單日更錄1,885人次求助，接獲求助個案較上兩個月同期多近76%，周日(18日)送院人數達119宗成熱線中心今年錄得最高紀錄，不幸同日兩位分別62及71歲患長期病獨居長者家中猝死。中心籲獨居長者親友每天聯絡2至3次，有懷疑即求助。