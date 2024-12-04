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2024-12-04 07:00:00

寒冷天氣致慢阻肺病發作難呼吸　併發症死亡率達5%

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黃慕蓮(左)勸喻慢性阻塞性肺病患者盡早戒煙。(陳家莉攝)

黃慕蓮(左)勸喻慢性阻塞性肺病患者盡早戒煙。(陳家莉攝)

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慢性阻塞性肺病是本港第五大殺手病，是一種會不斷惡化且無法治療的慢性疾病，萬一引發其他併發症，死亡率可達百分之五。患者會出現呼吸困難，尤其在冬季或其他呼吸道感染時，情況更趨嚴重，更會影響日常生活。有醫生指，吸煙是患病的主要原因之一，故提醒患者應盡早戒煙，預防勝於治療。

吸煙是導致患上慢性阻塞性肺病的主要成因之一。(資料圖片) 冬季期間人體血管收縮會導致血壓上升，增加慢性阻塞性肺病發病機會。(資料圖片) 冬季期間人體血管收縮會導致血壓上升，增加慢性阻塞性肺病發病機會。(資料圖片／林俊源攝) 黃慕蓮呼籲慢性阻塞性肺病患者要盡快接種有效疫苗。(資料圖片／蘇文傑攝) 吸煙是導致患上慢性阻塞性肺病的主要成因之一。(資料圖片)

病人難以察覺且無法根治

明愛醫院內科及老人科顧問醫生黃慕蓮指，冬季期間人體血管收縮，導致血壓上升，故慢性阻塞性肺病發病機會亦會增加。患病後，患者會出現呼吸困難、長期咳嗽及體力下降等情況；甚至會引發其他併發症，如肺炎、氣胸及心臟病等，死亡率達百分之五。

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黃慕蓮表示，慢性阻塞性肺病難以察覺且無法根治，患者發現患病時，或已喪失近五成的肺功能。她建議巿民若出現症狀，懷疑患病時就應及早求醫，並進行肺功能測試。現時慢性阻塞性肺病主要靠藥物治療為主，提醒患者用藥時記得「到喉到肺」，要確保藥物有成功吸入。黃慕蓮又指，冬季期間血壓容易飆升，提醒患者要記得留意血壓及盡快接種有效疫苗，如流感、呼吸道合胞病毒、肺炎鏈球菌疫苗。

吸煙屬主要成因之一

醫管局去年有逾4萬宗慢性阻塞性肺病個案，患者逾七成為70歲以上並有吸煙習慣的男性。黃慕蓮稱吸煙是導致患上慢性阻塞性肺病的主要成因之一，形容吸煙如小型焚化爐，當人體長期吸入污染物，支氣管及肺氣泡就會受損，導致肺氣腫及慢性支氣管炎，最終患上慢性阻塞性肺病，勸喻患者應盡早戒煙。

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