寒潮後天抵達 周日最低僅9度 5區6度以下

上周三剛過廿四節氣「大雪」，香港本周亦仍來更寒冷天氣。天文台指，受季候風補充及一道雨帶的影響，本周中期廣東沿岸天氣相當清涼，預計周三及周四氣溫介乎攝氏13至16度。而周六、日氣溫進一步下降，周日低見9度，有5區更只有6度以下。市民宜留意天氣變化，注意保暖。
香港昨日市區氣溫最高仍有19度，沙田、青衣、深水埗高逾19度，而黃大仙、觀塘和將軍澳更達20度或上。天文台指，東北季候風會在今日為華南帶來乾燥和清涼的天氣，今日氣溫介乎15至19度，周三溫氣將進一步下降至13至16度。
強烈冬季季候風本周後期抵廣東
預料一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，該區天氣顯著轉冷，根據天文台香港九天天氣預報，周六最低11度，周日更低見10度。但按自動分區天氣預報，周日早上跌至只有單位數，預計當日早上7時，市區氣溫僅9度，大埔、石崗、天水圍、上水只有6度，打鼓嶺更跌至5度，日間溫氣會回升至15、16度。
衛生防護中心提醒，氣溫驟降，市民宜留意身體變化，特別長者調節體溫的機能日漸衰退及皮下脂肪減少，易因體溫下降感不適，慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。父母在氣溫驟降時，需要確保嬰兒或幼孩穿著適中的衣物。嬰兒衣物宜輕巧，以防嬰兒體溫過高。