寒潮後天抵達 周日最低僅9度 5區6度以下

上周三剛過廿四節氣「大雪」，香港本周亦仍來更寒冷天氣。天文台指，受季候風補充及一道雨帶的影響，本周中期廣東沿岸天氣相當清涼，預計周三及周四氣溫介乎攝氏13至16度。而周六、日氣溫進一步下降，周日低見9度，有5區更只有6度以下。市民宜留意天氣變化，注意保暖。

香港昨日市區氣溫最高仍有19度，沙田、青衣、深水埗高逾19度，而黃大仙、觀塘和將軍澳更達20度或上。天文台指，東北季候風會在今日為華南帶來乾燥和清涼的天氣，今日氣溫介乎15至19度，周三溫氣將進一步下降至13至16度。