寒風襲港 今起3日市區最低11度 新界內地高地或結霜

寒冬來了！一股強烈冬季季候風逐漸影響華南，昨晚本港氣溫顯著下降，天文台於昨午4時20分發出寒冷天氣警告，並預計未來兩三日早上市區氣溫僅攝氏11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，部分地區低見6度。天文台指，周末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。市民要注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。 本港昨日天色大致良好，陽光普照下，本港大部分地區最高氣溫達約20度，市區氣溫20.3度，黃大仙、深水埗、荃灣、跑馬地錄得逾22度；而元朗、石崗、上水、九龍城和黃竹坑更達逾23度。

一股強烈冬季季候風昨晚抵達沿岸地區。天氣亦逐步下降，天文台預計今日市區氣溫介乎12至17度，早上市區氣溫約12度，新界再低幾度，當中打鼓嶺和石崗只有8、9度。天文台預測，周六及周日華南沿岸早上持續寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區早晚嚴寒，日夜溫差頗大。當中周六氣溫將進一步下降至11至17度，早上7時，新界地區跌至10度或以下，其中打鼓嶺僅6度，而上水、大埔、石崗和沙田等只有8度，而日間則回升至16度或以上。周日持續寒冷，氣溫介乎11至18度，早上多區仍出10以下低溫。

天文台亦指，在天朗氣清的晚上，輻射冷卻會更為顯著，新界內陸地區及高地更有機會出現結霜。按天文台紀錄，對上一次是2023年12月24日，當天早上大埔及打鼓嶺有結霜報告，新界內陸地區的氣溫亦顯著較市區低。民政事務總署開放18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，並於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。 市民注意保暖 關顧長者 天文台指天氣寒冷加上最近流感肆虐，提醒市民注意保暖之餘，亦要保持室內空氣流通，及關顧長者和慢性病患者，提供適當幫助。

衛生署提醒，天氣轉涼，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。醫生界亦提醒，乾燥天氣可令皮膚變差，引致濕疹病發，預防秋冬濕疹發作，要做好保濕工作。