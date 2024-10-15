實惠執笠？｜分店兩年削逾四成 港島剩一門市 小紅書推廣吸「新人才」客

屹立香港38年的連鎖家品店實惠（Pricerite）昨晚突然在社交平台發布「多謝各位多年支持」，店舖亦貼出「最後今天」，惹來網民質疑是否全線結業。不過，實惠今早已於社交平台發文解釋只是「降價計劃」，宣布超過7,500件產品全面降價，「執笠疑雲」始平息。

官網資料顯示，2022年初實惠共有25間門市，但近兩年受到北上消費潮及經濟低迷等因素影響，經營多年的堅尼地城和北角健威坊分店已於今年8月分別結束營業，現時只餘下14間分店，港島只剩銅鑼灣一間分店，九龍區分店則有6間，而新界區分店則有7間。

經濟低迷+港人北上影響銷情

實惠8月曾表示，集團不時檢討分店發展策略，加強O2O顧客體驗，租金對零售商而言，一直是個重要議題，集團將會衡量不同情況，包括盈利情況、成本效益及市場變化，去增刪分店，調整策略。實惠又稱，目前經濟低迷，消費者信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情。集團將會以不同店舖、不同區域的成本效益作開店考量。

關業績欠理想門店

實惠母公司時富投資（1049）在今年中期報告中提及為減成本應對挑戰，策略性地將倉庫營運轉至大灣區，已關閉業績欠理想的門店，同時重新梳理實體店網絡，積極配合線上渠道的各項措施，加強「線上線下」業務模式，透過為前線員工提供深入接觸線上科技，讓他們向顧客推介合適產品及專屬優惠，帶動線上銷售額錄得雙位數升幅。