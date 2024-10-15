實惠執笠？深夜發帖「多謝各位多年支持」　今早發文解畫：告別舊原價(更新)

連鎖售賣家居用品店實惠昨晚(14日)深夜，在社交平台上出帖稱「多謝各位多年支持」，亦有多名市民上載照片，顯示實惠店舖門口大閘張貼「最後今天 多謝街坊支持」，包括太子、大埔及元朗分店，由此惹來網民熱議。

本報記者凌晨走訪荷李活商業中心及太子實惠分店，店鋪鐵閘拉上，早前貼在鐵閘上寫有「最後今日 多謝街坊支持」的告示已被移除。

網民： 講清楚唔該

但網上帖文已引起網民猜測是否執笠，令網民紛紛湧入官方網頁關注，雖然官方尚未確認，但不少網民已開始以懷念口脗留言：「光榮結業？」「琴日先去完wo」、「又一間……」、「唔好講啲咁恐怖嘅嘢」。但亦有網民質疑為宣傳技倆：「折扣完左姐，唔使寫到咁吧」、「啱啱先優惠完畢，多謝大家支持咋係嘛？」、「即係點呢？」、「講清楚唔該」、「玩嘢？小心玩出火喎……」。

實惠： 突破新價

然而，實惠在今早(15日)9時於社交平台再發文，表示「超過7,500件產品全面降價，調整幅度高達56%，平均價格下調23%」及「突破新價」，並表示「與香港人攜手同行，共渡時艱！」換言之，並非全線結業。

網民在帖文下紛紛留言，有人表示：「嚇咗一晚，好彩唔係全線結業」、「小編玩咁大啊今次，仲癲過宜家」、「嚇死我，真係以為你哋全線結業呀」、「咁樣玩，更加無人買」。然而，亦有網民質疑「最後今晚清貨？」。