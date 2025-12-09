實政圓桌莊豪鋒成功接棒保一席 經民聯取8席維持第二大黨

民建聯在下一屆立法會中取得20個議席，成第一大黨，而經民聯則由9席減至8席，維持第二大黨，議席來自功能界別及選委界。工聯會維持7席，地方選區與上屆一樣贏得3議席；而自由黨共有4席，與現屆一樣。

經民聯派出14人，當中8人勝出，主席盧偉國形容今屆選舉「是一場充分體現廣泛代表性、均衡參與和公平競爭的成功選舉」。他指，經民聯在功能界別大部分成功接棒、薪火相傳；坦言地區網絡仍不足，未能在地方直選勝出，但視今次為「練兵」機會，累積經驗。