實政圓桌莊豪鋒成功接棒保一席 經民聯取8席維持第二大黨

民建聯在下一屆立法會中取得20個議席，成第一大黨，而經民聯則由9席減至8席，維持第二大黨，議席來自功能界別及選委界。工聯會維持7席，地方選區與上屆一樣贏得3議席；而自由黨共有4席，與現屆一樣。
經民聯派出14人，當中8人勝出，主席盧偉國形容今屆選舉「是一場充分體現廣泛代表性、均衡參與和公平競爭的成功選舉」。他指，經民聯在功能界別大部分成功接棒、薪火相傳；坦言地區網絡仍不足，未能在地方直選勝出，但視今次為「練兵」機會，累積經驗。
工聯會在來屆維持7個議席，其中地方選區奪3席。因派多人參選地方選區，總得票數由上屆約19萬票增至今屆逾26萬票，但兩名現屆議員「落馬」，包括郭偉強及陸頌雄。二人均嘗試轉跑道，最終未能成功連任。會長吳秋北對此感可惜，惟指「若只停留在舒適區，可能不符合擔當精神」。郭偉强則表示，轉跑道所面臨的挑戰屬預期內，在已全力以赴下，落選也覺問心無愧，坦然接受結果。
自由黨共獲4席，包括續在功能界別穩奪3席，另於選委界佔1席，但兩名參選港島東及港島西選區的候選人均落敗。黨魁張宇人勉勵黨友不要氣餒，相信在「跌低」的地方，繼續為市民及地區努力工作，下屆的成績會更好。
另外，實政圓桌的莊豪鋒在新界西北勝出，成功接田北辰棒，亦力保實政圓桌在立法會唯一一席。