實測20款冬季雙人被 「百分百」羊毛實際得一半

今日氣溫急降至攝氏15度，未來更降至14度；天氣開始轉冷，多穿衣保暖之餘，亦宜選用合適的被子。消委會測驗20款冬季雙人被，指大部分樣本整體表現理想，但發現3種樣本實際填充物成分與其標示差異較大，如有聲稱含100%羊毛被只檢出50.5%及23.1%為羊毛成分。消委會表示，羊毛「唔足砰」會影響被的保暖和防漏，亦不符合歐盟法規的規定，已把結果交給海關跟進。

消委會於百貨公司、床上用品專門店及家品店購買20款冬季雙人被。測試填充物成分、洗灌及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等。消委會發現，3款的實際填充物成分與其標示差異較大，其中羊毛被「Cottex」及「POLOTEX」雖標示成分100%羊毛，但分別只檢出50.5%及23.1%為羊毛成分；「Collection de Chambre」人造纖維被標示有40%大豆蛋白纖維，但最終只檢出24.6%，以上樣本均未符歐盟要求。至於4款全絲棉被樣本，檢出的填充物成分均為100%蠶絲，與其標示一致。