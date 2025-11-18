實測20款冬季雙人被 「百分百」羊毛實際得一半

今日氣溫急降至攝氏15度，未來更降至14度；天氣開始轉冷，多穿衣保暖之餘，亦宜選用合適的被子。消委會測驗20款冬季雙人被，指大部分樣本整體表現理想，但發現3種樣本實際填充物成分與其標示差異較大，如有聲稱含100%羊毛被只檢出50.5%及23.1%為羊毛成分。消委會表示，羊毛「唔足砰」會影響被的保暖和防漏，亦不符合歐盟法規的規定，已把結果交給海關跟進。
消委會於百貨公司、床上用品專門店及家品店購買20款冬季雙人被。測試填充物成分、洗灌及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等。消委會發現，3款的實際填充物成分與其標示差異較大，其中羊毛被「Cottex」及「POLOTEX」雖標示成分100%羊毛，但分別只檢出50.5%及23.1%為羊毛成分；「Collection de Chambre」人造纖維被標示有40%大豆蛋白纖維，但最終只檢出24.6%，以上樣本均未符歐盟要求。至於4款全絲棉被樣本，檢出的填充物成分均為100%蠶絲，與其標示一致。
結果交予海關
消委會總幹事沈朝暉指，填充物不足無疑會影響整張被的功能，包括保暖和防漏功能。至於相關產品有否違反商品說明條例，她表示測試結果已交予海關，並由他們評價是否違反相關條例。就測驗結果，Cottex代理商表示，已將產品交到實驗室檢測，稱產品內的防漏毛層是纖維製造，會影響測試結果，該公司測試顯示最內層的填充物為100%羊毛；POLOTEX代理商表示成分的誤差已交由生產商處理，並暫停入口該生產商產品。
Collection de Chambre就認為，只抽取整張被的一部分填充物檢測，無法準確反映整體成分；惟消委會表示，實驗室是按歐盟法規中的測試方法抽樣，於整張被的不同部位抽取填充物，混合後再檢測。