實現零煙害 保護下一代 社會各界響應世界無煙日 期望達至「無煙無慮 健康到家」

世界衞生組織訂定每年的5月31日為「世界無煙日」，香港吸煙與健康委員會(「委員會」) 連續第四年舉辦「無煙跑服日」，號召全港市民穿上跑服或運動服，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。活動獲得近140間公司、機構、非牟利團體、醫院及學校全力支持，動員約1萬3千名員工、會員、老師及學生參與，一同實現零煙害願景，保障市民大眾，尤其是下一代的健康。

2024年世界無煙日的主題是「保護兒童免受煙草商侵擾」，要求煙草業停止以青少年為目標銷售煙草產品。委員會今年以「無煙無慮‧健康到家」為主題，舉行一系列宣傳活動，包括無煙跑服日、嘉年華及攤位宣傳活動等，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。 在五月中，委員會舉行了無煙跑服日啟動禮及嘉年華，透過攤位遊戲及無煙主題工作坊，深入淺出讓一家大小了解吸煙的禍害。而在5月31日無煙跑服日，委員會到訪一間幼稚園，與學童一起做運動及分享吸煙的禍害，從小培育下一代的無煙意識。

委員會主席湯修齊表示︰「運動是其中一種有效的戒煙方法，有助減少戒煙期間的不適。不少吸煙人士都忽略了二手及三手煙對非吸煙人士，尤其是兒童的危害，我呼籲大家同心協力，提防小童及青少年吸食第一口煙，同時鼓勵身邊的家人朋友，為了自己和下一代的健康，做出正確選擇，儘快戒煙。」 此外，委員會將於6月7日於黃大仙設置街站攤位宣傳活動，透過無煙任務與市民互動，現場亦會向參加者派發無煙紀念品，推動公眾建立健康生活，以及鼓勵吸煙人士以運動戒煙，詳情可掃描二維碼參閱：