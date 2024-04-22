實習牙醫擬修例毋須再考核　牙管會︰不希望考核「沒完沒了」

政府提出修訂牙醫註冊條例草案，涵蓋增設新途徑引入非本地培訓牙醫、引入牙科護理專業人員註冊制，並擬要求本地牙科畢業生在公立醫院，衛生署牙科診所及非政府機構實習一年。有份設計實習內容的香港牙醫管理委員會主席李健民接受《明報》訪問時，被問實習牙醫須否接受考核，他表示「已畢業就是已畢業」，不希望考核「沒完沒了」，牙管會將主要依賴僱主撰寫工作表現報告，決定是否批准註冊，形容是「雙軌保險」。

李健民指，草案初步構思讓衛生署身兼僱主和指導角色，希望實習牙醫在盡可能多的崗位工作，課程內容將分兩部分，臨牀部分主要由衛生署負責，在轄下的牙科街症，學童牙科保健等地輪流工作，另一部分是教學課程，涉及紀律、法例規定、感染控制、病人同意權和轉介等，作為大學基準訓練的增潤課程。

他解釋，增設實習期並非因本地牙醫能力不足，而是時移勢易，需加強牙醫技能滿足需求。法案委員會正與港大牙醫學院、香港牙科醫學院、醫管局、衛生署和牙科生代表組成的工作小組，討論實習執行細節、內容和目標，將借鑑海外經驗制訂最終藍本。

非本地培訓牙醫需接受評核期

另外，非本地培訓牙醫就需要接受評核期，李健民指當中內容與實習大致相同，非本地牙醫可申請縮短，牙管會將按資歷和臨牀經驗考慮，但不會零評核。

對於草案提出增設「有限度註冊」和「特別註冊」，倘非本地牙醫在指定機構工作滿5年且表現令人滿意，可豁免部分執業試正式註冊。他表示新途徑申請資格與現時投考執業試相若，會考慮其就讀院校、品格是否良好等，僱主亦會把關質素，強調「不會揀個考第尾」。