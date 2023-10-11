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2023-10-11 18:00:00

實踐智慧施工 建造業議會辦大型建築機械人工作坊 集中展示Robot大曬冷 助業界了解應用與部署

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建造業議會 建築機械人工作坊 Robot大曬冷 助業界實踐智慧施工

建造業議會 建築機械人工作坊 Robot大曬冷 助業界實踐智慧施工

建造業正面臨嚴峻的老齡化問題。據業界統計，現時全港60多萬註冊建造業工友，近半註冊工友已年屆50歲或以上，並將於未來10年內陸續退休；然而包括政府增建公屋單位、十年醫院發展計劃、北部都會區規劃和交椅洲人工島填海基建等項目，估算為建造業帶來每年高達3,000億港元的工程量，建造業須多管齊下應對人手問題才可避免影響施工進度和質量，保持香港競爭力。為了讓業界改變作業模式和管理思維，落實並普及智慧施工迫在眉睫。為此，建造業議會舉辦全港首個建築機械人工作坊，除邀請政府和業界研討分享外，更集中展示了逾20部已投入市場應用的建築機械人，承建商可即時了解、配對甚至採購。建造業議會執行總監鄭定工程師Albert期望，業界引進機械人既可紓緩人力資源短板之餘，也可吸納青年新血入行，更可簡化樓宇建築流程，有助建構智慧城市，可謂一舉三得。

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建造業議會執行總監鄭定寕工程師Albert。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師Albert。

勘察到施工 機械人適用於不同建築工序 鄭定寕：可協同BIM

Albert接受本報專訪時表示，是次建築機械人工作坊規模之大可謂破天荒。「類似的建築科技巡禮，過往較多的是採用展覽攤位形式進行，缺乏實際應用場景供業界作決策參考。我們也試過舉辦多場大灣區考察活動，讓業界到工地實際了解，然而每次無法招待大量承建商分判商，頻繁往來重覆舉辦的成本效益也低。」他認為今次建造業議會一口氣搜羅了20多個適合本港樓宇建築的機械人，於香港建造學院工場集中示範，大小承建商與分判商可輕鬆到訪工場「實戰」體驗，現場又有機械人供應商安排講解，即時回應業界查詢之餘，更可加快應用配對和採購流程。

是次活動亮相的20多部已投入市場應用的建築機械人，由勘察到施工涵蓋不同工程階段，包括建築測量、牆面打磨、噴漆、鑽孔、裝嵌預製組件、物料運送和樓宇檢測等機械人，適用於不同的建築工序，甚至現場進度監測和設施管理等，替代了重覆性高、施工環境受污染及高危的工作，如密閉空間及高空作業等。Albert強調建築機械人屬於輔助性質，讓人手更能聚焦於精細工作，配合大數據和生成式AI的高速應用。「顯著提高業界的生產質量和安全性自不待言，而且機械人不受晝夜作息影響，並能根據機器學習而令施工更準確，減少人為失誤，為建築工程固有的施工模式帶來嶄新的方向。」針對建築科技的應用，他續指越來越多建造商採用場外預製板組裝的「組裝合成」(MiC)建築法來興建樓宇，而且工地數碼化，如建築信息模擬(BIM)為項目進行數碼分身(digital-twin)，數據可成為未來物業管理系統的基礎。「廣泛採用機械人可將工地資料直接輸入BIM，產生協同效應，令施工變得更有效率。」

廣東博智林推出的混凝土內牆面打磨(左)和混凝土天花打磨(右)機械人，支援路徑規劃等功能，通過全自動或半自動打磨作業模式，可實現無人全自動打磨修正作業，為後續室內裝修帶來良好基面。 海宏科技推出的室內噴漆機械人，可確保施工質量穩定，又能減少工人直接暴露及吸入過量油霧、溶劑以及其他有毒物質的風險。 新輝建築創科推出預製板安裝機械人，透過機械臂及抓手設計與多軸同步控制，取代現時建築物內集中人力石屎板提舉及安裝，解決人工作業强度大，勞損和意外風險。 智建機械自行研發「天蠍鑽」改良版Model Df，具備於地板、天花板和牆壁上進行鑽孔工程的能力。只要將BIM/CAD工程圖紙加載到系統，機械人便可根據圖紙中已規劃的標記，選取需要位置精準鑽孔。 Dronesurvey Asia引入瑞士密閉空間檢測無人機Flyability Elios 3，能透過人工智能模擬定位技術，在缺乏GPS定位情況下，能即時深入密閉空間檢測，實時靈活穩定地執行任務，並且低時延將空間實況圖傳，還可加裝有毒氣體檢測裝置，適合作渠道勘探。 拓方狗推出的智能運輸機械車，具備「目標跟蹤導航」技術，能辨別操作員自動追隨、自動避障和工地礫石地面移動能力，提供最大負載250公斤，取代人力搬運建築物料。

採購成本、操作、工地能否應用 機械人工作坊釋業界疑慮

對於業界決定是否在工地引入機械人，Albert表示這離不開3大問題：採購和部署成本、操作和適應及現場施工環境能否使用。「對於首要的成本考慮，現時建築機械人一部動輒花費120130萬港元，或許窒礙中小型承建及分判商應用。惟我們獲政府撥款推出『建造業創新及科技基金』作配對資助，對引入本地研發的機械人作最多80%資助；海外出品機械人亦有最多70%資助。」他又指除了資助採購外，也適於租賃機械人方案。「至於第二和第三項便是這次工作坊舉辦的目的，就是讓業界實地了解，看看機械人是否可用於某工程項目的現場施工環境，我們特別安排供應商即場作介紹，有疑問可以直接向各供應商提出，加快決策流程；而為期近兩星期的工作坊，業界更可選擇全日的工作坊，親身測試所有的機械人，或於特定機械人工作坊，集中了解個別的機械人。」他又指政府已帶頭鼓勵業界，「如房屋署已決定有37個項目會陸續使用建築機械人；此外如發展商註明承建商入標時需採用機械人，意味著標書造價已包含部署機械人的費用，那麼業界便有資本採購。」

至於機械人的可持續應用問題，他坦言有實力的工程商必定會視為「投資」，「他們深明機械人的普及應用，引入新技術將有助提升他們的品牌形象，有助他們將來更易投得工程項目合約，而且機械人現場施工所得的數據亦可直接輸入建築信息模擬(BIM)為項目進行數碼分身，可更好監控工程進度及方便日後管理。」中小型業界方面，他也建議可透過申請基金租賃機械人。「供應商最需要工地實際應用數據來改良產品，在開放數據、數據共享的前提下，我深信他們很願意以極具競爭力的方案定價，吸引不同業界採用。」受訪期間，Albert不斷強調機械人並非要完全取代工友，也非解決建造業人才短缺的唯一良方，「粗略估計現在建築界欠缺約1.3萬人，至2027年情況將惡化至欠45萬人，引入建築機械人可快速解決人才短板問題，但連同年輕人培訓和恰當引入外勞，多管齊下才可解決根本問題。」他笑言未來10年工程項目眾多，不擔心影響本地工友飯碗。

建築機械人工作坊將舉辦至1018日，登記詳情請瀏覽：https://citac.cic.hk/en-hk/news-and-events/events/upcoming-events/upcoming-events-details/537

(資訊)

建築機械人工作坊得到本地及世界各地機械人公司支持。

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房屋局局長何永賢於建築機械人工作坊啟動研討會致開幕辭，對是次「機械人巡禮」深感興奮。

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工作坊一口氣展出20多款建築機械人，業界能夠親身體驗，了解實際應用。

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