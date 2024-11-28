審計促社署加強監察長者院舍券計劃 有機構多收消耗品費

政府推出長者院舍住宿照顧服務券計劃多年，審計署調查發現多項行政問題，包括有參加計劃的服務機構向服務券持有人多收費用，甚至收取指明價目表以外物品的費用，亦有機構未有按協議提供合適數量的紙尿片。審計署促請負責項目的社會福利署加強監察。

社會福利署2017年推出長者院舍住宿照顧服務券計劃，合資格長者可獲得政府不同程度的資助。審計署調查發現，有院舍券持有人就未有列在價目表上的消耗品被院舍多收取費用，兼且未有將相關理據紀錄在案，涉款總額達3.4萬元，例如就特別營養飲品每月收取2,400元。

