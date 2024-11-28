審計促社署加強監察長者院舍券計劃 有機構多收消耗品費

政府推出長者院舍住宿照顧服務券計劃多年，審計署調查發現多項行政問題，包括有參加計劃的服務機構向服務券持有人多收費用，甚至收取指明價目表以外物品的費用，亦有機構未有按協議提供合適數量的紙尿片。審計署促請負責項目的社會福利署加強監察。
社會福利署2017年推出長者院舍住宿照顧服務券計劃，合資格長者可獲得政府不同程度的資助。審計署調查發現，有院舍券持有人就未有列在價目表上的消耗品被院舍多收取費用，兼且未有將相關理據紀錄在案，涉款總額達3.4萬元，例如就特別營養飲品每月收取2,400元。
四成七機構收費表未備存
上年度社署院舍券計劃津貼總額約為24.2億元，審計署審視3間認可服務機構各10名院舍券持有人，除發現有數宗個案被收取非價目表列消耗品的費用，亦留意到數宗個案被以高於價目表所示價格，多收2,703元消耗品項目費用。根據服務協議，認可服務機構要在新收費實施前最少30日書面通知社署，惟審計署發現社署未有備存四成七機構的收費表，亦有署方在收到新收費表逾30日才審視的情況。
《審計報告》並指出，審視的30宗個案所屬認可服務機構，每月必須為每名領取紙尿片照顧補助金津貼的院舍券持有人，提供最少每日6片紙尿片；惟有7宗個案未獲發規定數量紙尿片，理據亦未有紀錄在案。另外，社署過去兩個年度接獲5,704宗申請，但每宗申請處理時間各異，申請日期與院舍券發放日期相隔的時間，由同日至約7個月不等。
倡社署確保按價目表收費
審計署建議，社署應加強措施確保認可服務機構按照價目表，向院舍券持有人收取消耗品費用、記錄收取價目表外項目費用的理據等，同時要確保領取紙尿片照顧補助金津貼的院舍券持有人，獲提供規定數量的紙尿片，以及應清晰訂明處理院舍券申請的時限，採取措施確保申請於指定時限內處理。社署署長同意審計署的建議。