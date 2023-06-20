審計員涉煽惑襲擊TVB新聞部員工 今裁定表證成立

28歲男審計員涉嫌於2019年11月至2020年5月在網上討論區留言，煽惑他人襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部員工。他否認煽惑他人普通襲擊及導致他人身體受嚴重傷害共兩罪，案件今（20日）在區域法院續審。控方傳召TVB高級知識產權執法顧問作供，稱當時每月網上有過千帖文針對TVB，新聞部員工採訪時會遮蓋TVB標誌；暫委法官崔美霞裁定案件表證成立，被告出庭自辯稱只是衝口而出、「隨口講」，並無任何煽動意圖。

控罪指，被告范仕文，被控於2019年11月8日，在香港非法煽惑其他不知名人士襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員；及於2020年5月8日在香港，有意圖使上述職員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

2019年6月起每月網上約有過千則針對TVB的帖文

TVB高級知識產權執法顧問關煜群今供稱，他平時主要負責打擊涉及TVB盜版的網站，他亦會在Facebook和連登等查看有沒有攻擊TVB的帖文，而連登帳戶「屎路比」特別針對TVB新聞部，在2019年11月曾呼籲「見一個打一個」，及在2020年5月稱「要打斷班XX手手腳腳」、「包保佢地即刻笠水」；辯方不爭議「屎路比」是被告連登帳戶名。

他續供稱，自2019年6月起，每月網上約有過千則針對TVB的帖文，當中多數呼籲滋擾TVB藝人及針對TVB廣告商，直到2021年才開始減少；當時TVB新聞部外出採訪時，記者、車輛和器材等均會遮蓋TVB標誌。關又稱「覺得幾憤怒」，指香港是先進商業社會，沒有想像過可以用這種手法傷害合法商業機構。

被告自辯稱「只是衝口而出」 並無傷害意圖

被告自辯稱他自2019年下半年起開始會在連登討論區留言，但大多「隨口講」、「亂噏」、「睇完笑下，咁就算數」，他不會認真看待留言，而他把帳戶名改成「屎路比」，亦是為了「搞笑」。對於涉案留言，被告表示沒有煽動意圖，他只是衝口而出，他沒有意圖去傷害TVB新聞部員工，亦沒有打算叫人這樣做。