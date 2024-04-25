審計報告批公營牙科服務嚴重不足！政府牙科街症籌額減半至約兩萬 排隊7小時深夜取籌翌日睇醫生

本港公營牙科服務嚴重不足，新一份《審計報告》發現政府牙科街症籌額比疫情前減半至約2萬個，派籌比率同時升至接近百分百，有病人需要提前7小時輪候翌日籌號，而衛生署牙醫空缺率疫情前為11%，至上年度空缺率增逾倍。審計署建議，衛生署要檢視派籌安排，並要持續檢視服務使用情況和應對牙醫人手不足的措施，以把服務量回復至疫情前的每年約4萬個名額水平。 衛生署現時設有11間提供牙科街症服務的政府牙科診所，除離島區兩間每月僅一節之外，其餘9間每星期都會劃出一節上午或下午服務時段提供緊急牙科服務，各時段派籌數目上限介乎32至84個不等。《審計報告》提到，全數診所的派籌額因疫情和牙科醫生人手不足，由2018至19年度的40,332個，減至疫下2022至23年度的20,337個，跌幅近50%，審計署估計上年度的籌額同樣為疫情前的一半；同期已派發籌號比率就由92.3%增至98.7%，使用率則維持接近100%。

衛生署向審計署解釋，提供緊急牙科服務的診所牙科醫生空缺率，由2018至19年度的11%，增至上年度截至去年10月的24%，署方2021年起已採取多項措施應對人手嚴重不足問題，包括全年招聘牙科醫生，以及以退休後服務合約和非公務員合約聘請牙科醫生。

審計署促檢視派籌安排 牙科診所目前以先到先得形式派籌，本報早前曾報道有市民要漏夜排隊預先登記，數小時後的早上再返回現場取籌。衛生署2022年起在其中9間診所推行凌晨12時的初步登記安排，原意是避免市民在診所通宵排隊，截至去年10月有98%籌號都是分派予初步登記病人。審計署兩度視察5間牙科診所，發現其中4間牙科診所約下午5時已有人排隊，輪候最少7小時等待診所的初步登記，以取得翌日的服務籌號，另發現3間診所在晚上10時的排隊人數已佔籌額的36%至57%不等。