審計報告轟多署甩轆 爆水管黑點6.5年未完工 行人路維修欠監督效率低

新一份《審計報告》再揭政府多個部門及受資助機構工作效率低兼甩轆！今次上靶的包括路政署、水務署、運輸署、康文署、勞工處及機電署等(另文見A8)。其中，路政署被指其監督的行人路復修工程，有項目延遲完工長達一年，工程預算更全部過高，最多超額達2倍。水務署亦被揭工程效率低，部分列最高風險的鹹水管相隔5年仍未獲安排改善工程，亦有爆鹹水管黑點，工程長達6.5年仍未完成。

審計署又在旺角、油麻地、深水埗、九龍灣和九龍城，實地視察35條須每7天例行檢查1次的行人路，揭發承建商例行檢查時未有發現183項損毀，如佐敦道有鋪路磚缺漏，海濱道的欄杆或凹凸紋地磚破損、交通標誌牌損毀，城南道的鋪路磚高低不平及炮台街的路磚間縫隙闊逾10毫米等；當中14項或會對道路使用者構成危險。

至於行人路修復工程，審計署亦審查過20個核准預算達300萬元或以上的項目，有6個已完成，當中4個延遲完工達1個月或以上。延遲最長更達12個月，涉及九龍城一段行人路重鋪工程。路政署解釋因涉及不少私樓進出口通道，須制定臨時交通安排，與區內學校和居民協調和聯絡的時間較預期長，審計署建議可在申請撥款前，在規劃階段進行諮詢。

審計署又提到，已完工工程的費用預算較實際開支高27%至200%不等，路政署又遲遲未交回多出撥款，金額達500萬元。

審計署建議路政署應查明承建商在道路檢查時遺漏的原因，謹慎審核承建商提交的檢查計劃，確保檢查涵蓋所有由路政署保養的公共道路；並採取措施確保承建商在維修損毀時遵守合約規定，改善行人路的例行檢查等。