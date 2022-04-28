審計報告轟多署甩轆 爆水管黑點6.5年未完工 行人路維修欠監督效率低

新一份《審計報告》再揭政府多個部門及受資助機構工作效率低兼甩轆！今次上靶的包括路政署、水務署、運輸署、康文署、勞工處及機電署等(另文見A8)。其中，路政署被指其監督的行人路復修工程，有項目延遲完工長達一年，工程預算更全部過高，最多超額達2倍。水務署亦被揭工程效率低，部分列最高風險的鹹水管相隔5年仍未獲安排改善工程，亦有爆鹹水管黑點，工程長達6.5年仍未完成。
審計署又在旺角、油麻地、深水埗、九龍灣和九龍城，實地視察35條須每7天例行檢查1次的行人路，揭發承建商例行檢查時未有發現183項損毀，如佐敦道有鋪路磚缺漏，海濱道的欄杆或凹凸紋地磚破損、交通標誌牌損毀，城南道的鋪路磚高低不平及炮台街的路磚間縫隙闊逾10毫米等；當中14項或會對道路使用者構成危險。
至於行人路修復工程，審計署亦審查過20個核准預算達300萬元或以上的項目，有6個已完成，當中4個延遲完工達1個月或以上。延遲最長更達12個月，涉及九龍城一段行人路重鋪工程。路政署解釋因涉及不少私樓進出口通道，須制定臨時交通安排，與區內學校和居民協調和聯絡的時間較預期長，審計署建議可在申請撥款前，在規劃階段進行諮詢。
審計署又提到，已完工工程的費用預算較實際開支高27%至200%不等，路政署又遲遲未交回多出撥款，金額達500萬元。
審計署建議路政署應查明承建商在道路檢查時遺漏的原因，謹慎審核承建商提交的檢查計劃，確保檢查涵蓋所有由路政署保養的公共道路；並採取措施確保承建商在維修損毀時遵守合約規定，改善行人路的例行檢查等。
水務署：工程視乎工地狀況及其他限制
審計署又審視水務署鹹水管工程和沖廁水供應情況，被列為爆裂和滲漏風險最高級別「第一級」和「第二級」高風險鹹水管分別有3條和61條，惟相隔約5年後仍有2條和23條未獲選作改善工程。
在水務署已發現的44個重複發生水管爆裂、須進行工程的地點中，有14個工程仍未完成，距離上次爆喉的時間平均約4年半，最長竟達6年半。水務署解釋工程進度會視乎工地狀況及其他限制而定，但審計署認為水務署需採取措施，盡快完成工程。審計署又指，外判合約期內207份施工令中，有20份未在目標完工日期內完工，延遲時間由25至212天不等，平均日數亦有55天。
薄扶林多年未轉海水沖廁
另外，在2018年至21年3月，全港發生近6,200宗鹹水管滲漏，有近2千宗個案接獲報告後，等候關閉水掣需時2小時至49日，平均需時22小時，超過200宗個案停水時間達1日至7日，平均39小時。
審計署同時發現，薄扶林和新界西在完成海水供應網絡延伸工程後8年和6年，有關地區仍有超過八成臨時淡水沖廁帳戶尚未轉為用海水沖廁，有關地區於2020年內用作沖廁的淡水量達820萬立方米。
審計署建議水務署繼續加快為海水供應範圍內的用戶轉用海水，並在推行改善工程時納入高風險的鹹水管，盡快完成改善工程；並確保承建商遵守合約規定，調配足夠人手處理涉及鹹水管爆裂的緊急情況，並盡快處理鹹水管滲漏事故。
民建聯立法會議員梁熙指，過去不少水管工程延誤，是由於維修時要掘地鋪地及地下有不少管道設施而需要協調，部門在協調上浪費不少時間，因此須改善部門之間的協作能力，加強水務署等在緊急意外時的權限，令工程加快進行。他又指，今次審計報告再一次揭發部門效率低的問題，政府部門應以更積極的態度處理，深入反省審計報告中的問題，制定「治本措施」。